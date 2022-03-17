يقول باستيانيني إن هدف هذا العام هو «أن تكون في المراكز الخمسة الأولى»

لومبوك (إندونيسيا)، 17 مارس، كانت الإيطالية إينيا «لا فيستيا» باستياني (دوكاتي ديسموسيديتشي GP21) مقتنعة بأن هدف الموسم كان «أن يكون في المراكز الخمسة الأولى من البطولات» قبل بدء سباق الجائزة الكبرى الإندونيسي للدراجات النارية في حلبة مانداليكا الدولية. «كان من الصعب للغاية الفوز باللقب، فزنا بلقب Moto2 في عام 2020 والآن نحن في سباق الدراجات النارية واكتسبنا خبرة وأدارنا السباق بشكل جيد في قطر، لكننا الآن في Mandalika، مسار جديد وسنرى كيف تتطور البطولة. أفضل 5 من البطولة هو هدف رائع». قال باستيانيني. «كان من الرائع أن أكون قادرًا على الفوز بأول سباق لي في قطر. كان الأمر غير متوقع بالنسبة للفريق أيضًا، لكنهم قاموا بعمل رائع أثناء التدريب، وكان السباق دائمًا مختلفًا، ولكن كان من الأسهل البدء بالقدم اليمنى في التصفيات وكان من الأسهل البدء في الصف الأمامي». استذكر المتسابق الإيطالي فوز فريق فاوستو غراسيني. «لقد كان الأسبوعان الماضيان عاطفيين للغاية بالنسبة لي، وكانت القدرة على مشاركة الانتصارات مع الأصدقاء والعائلة أمرًا رائعًا، وكان من المثير للاهتمام أيضًا المجيء إلى هنا للقاء رئيس الجمهورية. كل هذا يحفزني كثيرًا، لكن الشيء المهم هو التركيز لأنني أتحدث عن MotoGP، حيث يكون كل شيء أكثر تعقيدًا وكل شيء تنافسي للغاية في هذه الدائرة». تقول إينيا باستيانيني. الأفضل جي إل إل /جاد