إعادة فتح سوق العقود الآجلة الأسترالية بعد 4 ساعات من «الصعوبات الفنية»

سيدني (أستراليا)، 17 مارس، استأنف سوق العقود الآجلة الأسترالي ASX 24 التداول يوم الخميس بعد تعليقه لأكثر من أربع ساعات بسبب «صعوبات فنية» غير محددة. ذكرت البورصة الأسترالية (ASX) في بيان أن «ASX تعتذر عن الاضطرابات التي حدثت وستنشر تقريرًا عن الحادث في المستقبل». وذكرت الوكالة انه تم اكتشاف المشكلة التى لم تؤثر على الحدائق الاخرى فى الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت المحلى (+11 بتوقيت جرينتش) واستؤنفت نشاطها فى الساعة 13.50. هذا الفشل هو أحدث سلسلة من المشاكل الفنية التي واجهتها ASX في العامين الماضيين، بما في ذلك واحدة تم تسجيلها قبل عام واحد فقط في سوق ASX 200، والتي يجب إغلاقها ليوم كامل بعد تنشيط تحديث لم يكتمل، كما تقول البوابة News.com.au. وات-إن سي/أمد