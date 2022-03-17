قتل ما لا يقل عن 53 شخصا في القصف الروسي لتشينيهوف.

Foto del lunes de rescatistas removiendo escombres de una escuela alcanzada por el bombardeo ruso en Chérnigov Mar 7, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UNA TERCERA PARTE, CRÉDITO OBLIGATORIO

في ال 24 ساعة الماضية، قتل ما لا يقل عن 53 شخصا في تفجير نفذته القوات الروسية في مدينة تشينيهيو شمال أوكرانيا، فياتشيسلاف تشيوس، رئيس إدارة الدولة في المنطقة، ذكرت في رسالة الفيسبوك جمعتها وكالة Ukrinform.

وقال مسؤول محلي ان «الجيش الاحمر يدمر البنية التحتية المدنية لتشينيهيف من خلال تعريض المدينة لضربات مدفعية وجوية منهجية».

واضاف «في الاربع والعشرين ساعة الماضية، تم نقل جثث 53 ضحية قتلوا على يد الروس الى المشرحة».

واضاف انه بالرغم من القصف المستمر الا ان فريقا من الكهربائيين وعمال المرافق الاخرين يعملون باستمرار فى المدينة.

وهم يحاولون استعادة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه التي تضررت بشدة من جراء القصف المستمر. نصح تشوس جميع أولئك الذين يلجأون إلى الأماكن التي لا يوجد فيها ماء أو طعام، لطلب المساعدة من المركز العسكري الأوكراني.

كما استذكر المسؤولون المحليون الأحداث التي وقعت في المدينة يوم الأربعاء. واصطف في سوبر ماركت لشراء الخبز وقال إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا عندما تعرضت مجموعة من المواطنين لهجوم من قبل الروس. وفي المساء، ذكرت السلطات أنه تم العثور على خمس جثث، من بينهم ثلاثة أطفال، تحت بقايا غارة بالقنابل في نفس المدينة.

قبل بضعة أيام، نشر عمدة المدينة على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لمكتبة أحرقت إلى رماد بسبب قصف عشوائي.

مع دخول الغزو الأسبوع الثالث وتحاول القوات الروسية إكمال حصار العاصمة الأوكرانية كييف، تزداد التقارير عن قصف الأهداف المدنية في أوكرانيا. هناك، يجب على السكان احترام حظر التجول حتى صباح الخميس. وفقا لسلطات المدينة، تشهد كييف «لحظة خطيرة».

(يتضمن معلومات من EFE و AFP)

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