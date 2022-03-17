أسواق الأوراق المالية الآسيوية ترتفع بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالي

فتحت البورصة الآسيوية أبوابها بحماس يوم الخميس بعد رفع سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأعلنت السلطات الصينية دعمها للسوق الضاربة.

بعد الإغلاق عند +9.08٪ في اليوم السابق، ظلت بورصة هونغ كونغ قوية، خاصة بسبب الطفرة في شركات التكنولوجيا مثل Alibaba أو Tencent أو JD.com، بينما ارتفعت شركة هانغ سنغ الانتقائية بنسبة 4.5٪.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن بورصة طوكيو ارتفعت بنسبة 3٪، في حين ارتفعت أسواق شنغهاي وسيدني وسيول ومانيلا ولينغتون بأكثر من 1٪.

يعتقد المحللون أن هذه الديناميكية ترجع إلى آفاق التوافق المحتملة في المفاوضات الأوكرانية الروسية ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة للحد من التضخم عند أعلى مستوى له في 40 عامًا.

كما أعلنت الإعلان عشية القادة الاقتصاديين الرئيسيين في الصين الذين يعدون باتخاذ تدابير لدعم السوق والسعي لإنهاء القمع على قطاع التكنولوجيا.

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