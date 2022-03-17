يقول هولان الأرجنتيني إن الأسد يجب أن يتحلى بالصبر للتغلب على سياتل

اكد ليون (المكسيك)، 16 مار الارجنتيني ارييل هولان، مدرب اسد كرة القدم المكسيكية، يوم الاربعاء ان فريقه سيضطر الى التحلي بالصبر للتغلب على سياتل في الدوري الاميركي لكرة القدم في دوري أبطال الكونكاكاف يوم الخميس. «علينا أن نبذل جهدًا كبيرًا جدًا بهامش خطأ صغير لعكوس النتيجة. يمكننا أن نفعل ذلك، ولكن ليس علينا اليأس؛ عدم الرغبة في تسجيل الهدف الثاني قبل الأول، وقبل كل شيء لتصحيح ما حدث في المباراتين الأخيرتين». يوم الثلاثاء الماضي تم سحق الأسد 3-0 من قبل سياتل ساوندرز في المحطة الأولى من الدور ربع النهائي من البطولة، والتي جعلت تشكيلة هولان في وضع غير مؤات، واضطر للفوز هذا الخميس بأربعة أهداف، أو من قبل 3-0 لإثارة التعادل من سلسلة على العقوبات. «يجب أن نتحسن من الناحية المفاهيمية وأن نستمر في النمو. هذا ليس لتشغيل أكثر، عليك أن تلعب بشكل أفضل. هذا لا يفوز بالركض، أنت تفوز باللعب بشكل أفضل مما لعبنا في المباريات القليلة الماضية». وفقًا للاستراتيجي، إذا لعب الأسد بشكل جيد في ملعبه، فلا ينبغي أن يكون في عجلة من أمره لتحويل الأهداف وحذر من أنه بعد إبقاء الهدف عند الصفر، سيكون الهدف هذا الخميس هو إيذاء الخصم. «الهدف هو إيذاء الخصم وعلينا القيام بذلك بعدد التمريرات اللازمة لكل مسرحية. نحن بحاجة الى حيازة عدوانية، وهذا ما سنبحث عنه غدا، ونحن ندربه». حول الأداء الجيد في دوري أبطال الكونكاكاف لفرق MLS، التي لديها ثلاثة مربعات مع فرصة جيدة للوصول إلى الدور قبل النهائي وواحد آخر، لا يزال على قيد الحياة، قال إنه ليس من المستغرب. «الولايات المتحدة هي القوة الرائدة في العالم وعندما تنطلق للقيام بالأشياء، فإنها تجعلها وفقًا للقوة الرائدة في العالم. أنا لا أقلل من شأن خصوم MLS، على العكس من ذلك، بالنسبة لي ليس من المستغرب». يوم الأربعاء، خسر نادي نيويورك لكرة القدم 4-2 مع جواتيمالا كوميونيكيشنز، لكنه تأهل إلى المراكز الأربعة الأولى، التي ستطمح إليها نيو إنجلاند في غضون ساعات قليلة، والتي ستكون موطنًا لبوماس أونام مع تقدم 3-0 ومونتريال، والتي ستستقبل كروز أزول، مع هدف أسفل في السلسلة.