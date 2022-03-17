الأرجنتين على استعداد للتصديق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل 45 مليار دولار

يعقد مجلس الشيوخ الارجنتينى مناقشاته الاخيرة يوم الخميس للموافقة على اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى بقيمة 45 مليار دولار, حيث سيدرء شبح التخلف عن السداد ويحاول الحد من التضخم الجامح الذى يزيد عن 50 فى المائة سنويا.

سيعمل هذا القرض على إعادة هيكلة البرنامج الاحتياطي الذي تم تلقيه في عام 2018 في ظل حكومة الليبرالية ماوريسيو ماكري، التي تبلغ آجال استحقاقها حوالي 19 مليار دولار هذا العام، و 20 مليار أخرى في عام 2023 و 4 مليارات أخرى في عام 2024 لا تستطيع الأرجنتين تحمله.

بدأت جلسة مجلس الشيوخ في الساعة 17H00 بتوقيت جرينتش. تم تسييج ساحة الكونغرس وتحت مراقبة الشرطة، بعد أسبوع، عندما صوت مجلس النواب لصالحه، قام المحتجون برجم المبنى وحطموا نوافذ العديد من المكاتب، بما في ذلك تلك الموجودة في مكتب نائب الرئيس كريستينا كيرشنر.

للدخول في حيز التنفيذ، يجب أيضًا تقديم الاتفاقية إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن للموافقة عليها.

والوقت ينفد. بين 20 و 22 مارس، يجب على الأرجنتين دفع استحقاق رأس مالي قدره 2.9 مليار دولار، وهو مبلغ لا تملكه، وفقًا للبنك المركزي.

وقال السيناتور الموالي للحكومة ريكاردو غيرا «لدينا قرار صعب نتخذه: الموافقة على وصول صندوق النقد الدولي عندما حررنا أنفسنا في عام 2006»، مشيرا إلى عندما ألغى الرئيس آنذاك نيستور كيرشنر حوالي 9.5 مليار دولار من الديون للهيئة متعددة الأطراف وأنهى زياراته للمراجعة.

وشدد غيرا على أن صندوق النقد الدولي «لم يترك سوى تجارب سيئة» في الأرجنتين، لكنه قال إنه من الضروري الموافقة على القرض «لتحرير الاقتصاد من مثل هذا العبء، وذلك للعودة إلى النمو، وإعادة الأمل والمصداقية».

ستكون اتفاقية الائتمان الجديدة هي الثالثة عشرة التي وقعتها الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي منذ عودة الديمقراطية في عام 1983.

- ضد التضخم -

يوفر برنامج المرافق الموسع هذا 10 مراجعات ربع سنوية وفترة سماح مدتها أربع سنوات. يجب أن تتم المدفوعات من 2026 إلى 2034.

في المقابل، تلتزم الأرجنتين بخفض العجز المالي من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 0.9٪ في عام 2024.

وشكر رئيس يسار الوسط ألبرتو فرنانديز البرلمانيين الذين يدعمون المشروع. «سيكون لدينا أفق أوضح. وسوف نعرف ان هناك مشكلة لم يتم حلها ولكنها بدأت فى حلها وهى الديون الملعونة التى ورثناها» مشيرا مرة اخرى الى حقيقة ان الاتفاقية وقعت من قبل الارجنتين فى ظل حكومة سلفها فى خضم عملية صرف العملات.

بالنسبة لفيكتور بيكر، مدير مركز دراسة الاقتصاد الجديد بجامعة بلغرانو، «إذا تمت الموافقة على البرنامج، فإنه يقلل من درجة عدم اليقين قليلاً. تختفي إمكانية التخلف عن السداد ويتم تحديد الأهداف التي ستحاول الحكومة تحقيقها. لا يتم مسح جميع المجهول، لكن الوكلاء الاقتصاديين يعرفون أنه سيكون هناك هيئة إشرافية (صندوق النقد الدولي)».

والهدف، وفقا لصندوق النقد الدولي، هو «الحد من التضخم المرتفع المستمر». ومع ذلك، قال المتحدث جيري رايس يوم الخميس أن «هذا، بطبيعة الحال، سيكون تحديا في ضوء تطور الوضع العالمي، حيث أن ارتفاع أسعار السلع يؤثر على التضخم في جميع أنحاء العالم»، وسط الحرب في أوكرانيا.

سجلت الأرجنتين زيادة بنسبة 4.7٪ في مؤشر أسعار المستهلك في فبراير مقارنة بشهر يناير، مع زيادة بنسبة 7.5٪ في قطاع الأغذية، ليصل التضخم في 12 شهرًا إلى 52.3٪.

عندما يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاقية، ستحصل الأرجنتين على دفعة أولى تبلغ حوالي 9.8 مليار دولار، مما سيسمح لها بمعالجة استحقاق الأسبوع المقبل وتعزيز الاحتياطيات الدولية.

ولكن هناك عدم ثقة في المجتمع بشأن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهداف الاتفاقية.

«فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، سنكون أسوأ، هذا هو الواقع. وقالت مونيكا سولي من حركة العمال الاشتراكية لوكالة فرانس برس خلال احتجاج ضد صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع «نحن ندفع ثمن عملية احتيال».

تم توقيع الاتفاقية الأولية مقابل 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ يمنحه صندوق النقد الدولي على الإطلاق. ومع ذلك، تلقت الأرجنتين 44 مليار دولار فقط، حيث تخلى الرئيس فرنانديز عن الامتدادات المعلقة عندما تولى منصبه في ديسمبر 2019.

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