الأرجنتين تعلن عن استثمارات في الطاقة تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار

بوينس آيرس, 17 مارس أعلنت الحكومة الأرجنتينية يوم الخميس خطة استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون دولار لاستغلال آبار النفط والغاز في جنوب البلاد, وسط «أزمة الطاقة العالمية» الناجمة, من بين عوامل أخرى, بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير الاقتصاد مارتن غوزمان ورئيس شركة الوقود العامة (CGC) هوغو أورنيكيان، حيث سلط كلاهما الضوء على «إمكانات الطاقة الكبيرة» لدولة أمريكا الجنوبية. كما قام رئيس CGC خلال الاجتماع بتفصيل تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 128 مليون دولار لإنتاج الآبار في الحوض الجنوبي، وهي مبادرة تم تمويلها في سبتمبر 2021 من خلال وضع التزامات قابلة للتداول في السوق المحلية، حيث اشترك صندوق ضمان الاستدامة (FGS)) بنسبة 100 مليون دولار. وقالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية في: «سيتم استخدام هذه الأموال لاستغلال كتل الغاز وتطوير موارد الغاز الضيقة غير التقليدية، من خلال حفر واستكمال وتكليف 33 بئرا جديدا في الحوض الجنوبي لمقاطعة سانتا كروز (جنوب البلاد)» بيان. وفي هذا الصدد، أقر وزير الاقتصاد بأن الأرجنتين «تواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمة العالمية (الطاقة)»، ولكن لديها أيضا الفرصة لتعزيز تطوير قطاع رئيسي «لجعل المصفوفة الإنتاجية بأكملها للبلد أكثر قدرة على المنافسة». «لقد أحرزنا تقدما في ظل ظروف تسمح بزيادة الاستثمار، سواء من سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة والدور الذي تلعبه FGS of the Anses (الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي) من أجل السماح بمزيد من التمويل للاستثمارات في الأرجنتين في الاقتصاد الحقيقي وخاصة في الطاقة،» قال غوزمان. ووفقا لوزارة الاقتصاد، أعلن المشروع الاستثماري اليوم أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي من الصادرات الرئيسية واستبدال الواردات على مدى السنوات العشرين المتوقعة سيصل إلى 734 مليون دولار منها 35.5 مليون دولار تتوافق مع صادرات النفط و 698.5 مليون دولار أخرى استبدال واردات الغاز. خلال هذه الفترة، يمكن أن يصل إجمالي الغاز الطبيعي الذي تم الحصول عليه إلى ملياري متر مكعب، أي ما يعادل 4.4 في المائة من الإنتاج المسجل في عام 2020، وفقًا لتوقعات الحكومة. رئيس جاكب/لا