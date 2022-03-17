تصنيف Apple: أكثر 10 أغنيات استمعت إلى الأغاني في بيرو

منذ السجلات الأولى في تاريخ البشرية، كان الصوت والموسيقى موجودًا دائمًا. لأنها لغة عالمية، يمكن لأي شخص فهمها والشعور بها، بغض النظر عن اللغة أو الثقافة.

الموسيقى لديها القدرة على ربط الأفراد بالعواطف، مثل جعلهم يشعرون بالسعادة والحنين إلى الماضي والحزن وجميع المشاعر من خلال أنماط أو أنواع مختلفة. في هذا

السياق، استفادت منصات مثل Apple من ذلك، وقد أثبتت نفسها في أذواق المستخدمين من خلال كتالوج واسع من الأغاني والفنانين، ويمكنهم حتى الاستماع إلى موسيقاهم المفضلة من خلال التطبيقات. الإنترنت.

ومع ذلك، نظرًا للتنوع الذي تتمتع به Apple، فقد يكون من السهل أن تضيع في صناعة يتم تحديثها بسرعة، لذا إليك قائمة الفردي الأكثر لعبها الجمهور البيروفي يوم الخميس 17 مارس.

1. مامي

2. نجاح الحصاد اليائس

مرادف لـ Lau Alejandro و Cenzo Corleone، لذلك ليس من المستغرب أن يكون عمله الجديد، المسمى Desperados، قد احتل المركز الثاني في ذلك الوقت. من يستطيع أن يتباهى بوجود العديد من النسخ المتماثلة بأعلى جودة؟

3.

أصبحت أكياس تغليف Anitta الآن مكانة بين المفضلة، وبالتالي فهي في المركز الثالث.

4. آسف BB: /5

. 12 × 3

6.

هذه الأغنية التي كتبها هيلز روجوس سيباستيان ياترا (سيباستيان ياترا) تلعب الآن على هذه المنصة بعد أن ارتفعت إلى المركز السادس في الترتيب. أمس فاز بالمركز السابع، لكن المشجعين قرروا مواصلة التسلق.

7. تياجو PZK: جلسة موسيقى البارب، Vol.48

Bizarrap وأحدث أغنية تياجو بارك تعتبر بالفعل كلاسيكية جديدة. تياجو PZK: Bzrp Music Session، المجلد. 48 تبدأ اليوم بخطوة حازمة على قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على منصة البث هذه.

8.

9. يوناغوني

10.

إذا تحدثنا عن الأشخاص المدللين من جمهور موسيقى الراب ريمكس، فيجب أن نذكر أنيتا وجوستين كويليس. ربما هذا هو السبب في ظهور Envolver Remix مباشرة في الترتيب العشرة الأوائل.

في

الحرب المتدفقة

Apple Inc. هي شركة أمريكية تنتج المعدات والبرامج الإلكترونية وتوفر خدمات الصوت والفيديو من خلال منصات البث المختلفة.

إنها

شركة تعتبر لعدة سنوات واحدة من أبرز الشركات وأكثرها قيمة في العالم. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، في أغسطس 2018، أصبحت Apple الطريقة الأولى لتحقيق رسملة تزيد عن 2 تريليون دولار. لقد تجاوز هذا العام 3 تريليون دولار.

من بين البرامج، تبرز Apple Music ولديها وظيفة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الموسيقى والبودكاست.

يمكن لمستخدمي «la manzanita» الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30،000 قائمة تشغيل وملفات بودكاست مختلفة من خلال الخدمة. مثل الأغاني المماثلة، يمكنك تنزيل الأغاني والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

بالنسبة لخدمة iTunes لمشاهدة المسلسلات والأفلام، يمكن للمستخدمين معرفة محتوى وتوصيات القنوات أو الخدمات التي يقدمونها في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى النظام الأساسي نفسه. يمكنك الاستمتاع به في الوقت الفعلي دون اتصال بالإنترنت، أو تنزيله والاستمتاع به.

من

بين العناوين التي تقدمها الشركة أكابولكو التي أنتجها المخرج المكسيكي أوجينيو ديربيز; حصان بطيء يضم الممثل غاري أولدمان; الدراما الكورية مثل pachinko; ومسلسلات مثل Snoopy Show.

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