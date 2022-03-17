تحليل: يظهر بايدن وزيلينسكي أنماطًا مختلفة

واشنطن (أسوشيتد برس) — الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رجال من أجيال وأساليب مختلفة. ومع مهام مختلفة للغاية.

(زيلينسكي) يقاتل لإنقاذ أمته بايدن لاستعادة النظام العالمي المكسور، دون إطلاق العنان لحرب عالمية.

كانت التناقضات ملحوظة للغاية يوم الأربعاء. أولاً، خاطب الرئيس الأوكراني الكونغرس الأمريكي بنداء قوي للحصول على مساعدة عسكرية إضافية لصد الغزو الروسي، الذي هو في الأسبوع الثالث. ثم جاء دور بايدن، مع خطاب أكثر تكنوقراطية وعد فيه بمزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية، لكنه حدد بوضوح حدود ما ترغب الولايات المتحدة في القيام به.

Zelenskyy, 44, كان بليغًا على الرغم من أنه يبدو مرهقًا وغير حليق. يرتدي الجيش الأخضر، وطلب مساعدة قاتلة في مؤتمر فيديو من مخبأ لا يوصف. بايدن، ما يقرب من 80 عامًا، تحدث بوعي عن العقوبات وبناء التحالف من استوديو تم بناؤه للتلفزيون بجوار البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي للمشرعين الأمريكيين: «عمري تقريبا 45 سنة؛ واليوم توقف عمري عندما توقفت قلوب أكثر من 100 طفل عن الضرب». «لا أرى أي معنى في الحياة إذا لم أستطع إيقاف الوفيات.»

في خطابه الذي دام 15 دقيقة، ذكر لحظات مهمة من المواجهة للولايات المتحدة: تفجير بيرل هاربور، والهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2021، مارتن لوثر كينغ جونيور. ' ق الكفاح من أجل الحقوق المدنية. وحث بايدن على ان يكون «زعيم السلام».

كانت أيضًا أحدث محطة توقف لجولة زيلينسكي الرقمية في محاولتها عرض أوكرانيا كدولة تدافع عن أكثر من مجرد أراضيها, وتسعى فيها إلى إثارة أعمال عسكرية أكثر صرامة وغيرها ضد روسيا.

وقال للمشرعين «اننا نكافح من اجل قيم اوروبا والعالم».

وناشد زيلينسكي الولايات المتحدة المشاركة بشكل مباشر بشكل أكبر في مساعدة شعبها، بما في ذلك دعم أوكرانيا في الحصول على طائرات سوفيتية الصنع لاستخدامها ضد روسيا وفي إنشاء منطقة حظر طيران فوق الأراضي الأوكرانية، والتي اعترف هو نفسه بأنه من غير المرجح أن تكون ملموسة.

حذر بايدن من أن تلبية هذه الطلبات قد يؤدي روسيا والولايات المتحدة إلى صراع مباشر بين قوتين نوويتين. إنها مخاطرة ليس على استعداد لأخذها.

شاهد بايدن خطاب زيلينسكي من مقر إقامة البيت الأبيض ووصفه بأنه «قوي».

وكانت تصريحاته الخاصة، بعد ثلاث ساعات ونصف الطول، أقل بلاغة، وألقيت من قاعة تلفزيونية صغيرة مليئة بالصحفيين. وتحدث عما يمكن للولايات المتحدة القيام به الآن، لكنه امتنع عن منح جميع رغبات زيلينسكي.

أمضى بايدن الأشهر القليلة الماضية في العمل على تنسيق حلفاء حلف شمال الأطلسي وشركاء مجموعة السبعة لدعم العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد روسيا. بدأ ذلك كمحاولة لمنع الغزو وأصبح الآن إدارة لضمان أن يترك الصراع ذلك البلد معزولًا وضعفًا اقتصاديًا.

أدرج بايدن الأسلحة الأمريكية التي سيتم تضمينها في أحدث دفعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والذخيرة. واستعرضت العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا والمساعدات الإنسانية التي ستذهب إلى أوكرانيا. ومع ذلك, بالنسبة للجزء الأكبر - بينما تأسف للموت الفظيع الذي خلفته الحرب حتى الآن - فقد توقعت اهتمام أمريكا بالصراع من حيث حماية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم, بدلاً من التركيز فقط على أوكرانيا.

وقال بايدن «ما هو على المحك هنا هو المبادئ التي تقف الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجلها في جميع أنحاء العالم». «إنها تتعلق بالحرية. يتعلق الأمر بحق الناس في تحديد مستقبلهم. يتعلق الأمر بالتأكد من أن أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لبوتين، بغض النظر عن التقدم الذي يحرزه في ساحة المعركة».

قال ماكس بيرجمان، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية وعضو الآن في مجموعة الناشطين والأبحاث مركز التقدم الأمريكي، إنه على الرغم من أنهما يشتركان في موقف عام، إلا أن بايدن وزيلينسكي يلعبان أدوارًا مختلفة تمامًا.

بالنسبة لـ Zelenskyy، «هذا تهديد وجودي. إن بقاء أوكرانيا ذاته على المحك». واكد ان الرئيس الاوكرانى يخطط «للتصميم واليأس».

وأشار إلى أن بايدن يظهر التعاطف مع موقف زيلينسكي. «هذا لا يتعلق فقط بتحريك القطع على رقعة الشطرنج. هذا يدافع عن بلد يناضل من أجل الحرية».

لكن بايدن، كما قال، لديه حدود. «سيكون هناك فرق وهو شيء نحتاج إلى فهمه. هذا جزء مما يعنيه أن تكون قائد العالم الحر، وهو تقييم هذه المطالب المتنافسة».

اعترفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي بالمصالح المختلفة.

وقال بساكي «لو كنا الرئيس زيلينسكي، لكنا نطلب كل ما هو ممكن». «لكن الطريقة التي يتخذ بها الرئيس بايدن القرارات هي من خلال منظور أمننا القومي».

وقال دانيال فرايد، السفير الأمريكي السابق في بولندا، إن عمر بايدن - وبلوغ سن الرشد خلال الحرب الباردة - يساعده على فهم ما هو على المحك بطريقة مختلفة عن زيلينسكي.

وعلق فرايد قائلاً: «بايدن لا يرى زيلينسكي مع اللامبالاة الباردة». «لقد نشأ مع تلك الدروس.

«الأوكرانيون لديهم الدعم. وأعتقد أنهم يعرفون ذلك. ولكن هناك اختبارات صعبة للغاية في المستقبل».

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ساهمت الصحفية في وكالة أسوشيتد برس كولين لونج في هذه الشركة.