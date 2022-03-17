يطير Alimentarte إلى بوغوتا بمشاركة 4 مواقع

Bogotá. Agosto 24 de 2019. Vuelve el festival gastronómico más importante del país "Alimentarte" que en esta edición tendrá como invitado internancional Asia y se destaca la presencia de Barranquilla a nivel nacional. (Colprensa - Diego Pineda)

في مدن مثل بوغوتا، تم تنفيذ استراتيجيات مثل «السماء المفتوحة»، ليس فقط للحفاظ على مئات المؤسسات والاحتفالات، ولكن أيضًا لقضايا السلامة البيولوجية.

وقد استخدمت المطاعم وأماكن السوق والعديد من الشركات هذا الإجراء من أجل الاستمرار في الترويج له بعد تقدم خطة التطعيم الوطنية. الآن، قررت عاصمة البلاد تكييف مهرجان «Alimentarte» مع هذه المبادرة من أجل الوصول إلى نطاق أوسع.

نعم، يمكن الآن الاستمتاع بأكبر حدث تذوق في البلاد في الهواء الطلق، وهذا واحد من المستجدات العظيمة في طبعة 2022. والثاني هو أنه يمكن الاستمتاع بعرض الطهي في أربع مناطق مختلفة من عاصمة البلاد: ستتاح الفرصة لأربع مدن ليس فقط لتذوق أفضل أطباق المأكولات الوطنية والعالمية، ولكن أيضًا للتعلم، من الخبراء، نصائح للطهي وتجربة الاستعدادات المختلفة.

سيتم افتتاح «التغذية في السماء المفتوحة» في بلدة تيوساكويلو يوم السبت المقبل 19 مارس وستستمر حتى 21 من نفس الشهر. بعد ذلك، ستنتقل إلى مدينة كينيدي، حيث كانت حديقة El tintal (أمام المكتبة) هي المسرح الرئيسي خلال 20 و 21 مارس.

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في 2 و 3 أبريل، سيصل «Alimentarte» إلى Parque San Andrés، الواقع في حي Bochica، في بلدة Engativá، وستنهي جولتها في بوينتي أراندا يومي 23 و 24 من نفس الشهر، وتحديدًا في حديقة Zonal في سيوداد مونتيس.

الخبراء الذين ستتم دعوتهم إلى المهرجان

قبل التعرف على اللوحة، يجب أن تأخذ في الاعتبار العديد من التوصيات: الأول هو أن الأبواب ستفتح من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 بعد الظهر، وسيكون القبول مجانيًا وهو أيضًا «صديق الحيوانات الأليفة»؛ ستكون هناك دروس طهي من الافتتاح حتى الساعة 4 بعد الظهر. الآن، إذا كنت ترغب في حضور اليوم الأول في Simon Bolivar Park، فسيكون الوصول من خلال المدخل 4.

- يوم السبت 19 مارس، سيكون لدينا الشيف كارين توريس وأوسكار غونزاليس وأندريا سارمينتو، مع دروس الطبخ والمعجنات.

- يوم الأحد 20 مارس، سوف يعلمك أليخاندرو جوتيريز وأدريانا مدينا بيرو سيفيتشي ووك الدجاج.

- يوم الاثنين 21 مارس، سيكون لدينا آنا ماريا توريس وهاري ساسون، الذين سيقدمون الكمأ، كريم برولي وسوسبيرو دي مرنغ.

من ناحية أخرى، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في عرض مشاريعهم في المعرض، سيتعين عليهم التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاقتصادية؛ هناك سيجدون نموذجًا حيث سيتعين عليهم إرفاق العديد من الملفات وتأكيد المعلومات المختلفة المتعلقة بأعمالهم.

والآن، إذا كان أولئك الذين يرغبون في التسجيل ينتمون إلى مجتمع أو مجموعة عرقية ضعيفة، فسيتمكنون من الحصول على العديد من المزايا الإضافية وسيتعين عليهم ملء استمارة أخرى متاحة أيضاً على بوابة الأمانة العامة.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الطلبات ستكون مفتوحة حتى 5 أبريل، وإذا تمت الموافقة على التسجيل، فسيكون لهم الحق في المشاركة في المواقع الأربعة التي تغطيها هذه الطبعة من مهرجان تذوق الطعام.

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