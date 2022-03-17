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الأربعاء 16 مارس 2022
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سجل أليكسيس بلانكو 1-0 على ركلة جزاء في سبورت بويز مقابل أياكوتشو إف سي لكوبا سودامريكانا

تحافظ «Misilera» على آمال الاستمرار في البطولة الدولية حية، وتقصير المسافة من لوحة النتائج العالمية بهدف المهاجم من نقطة الجزاء.

16 مارس 2022

سبورت بويز يقصر مسافة المفتاح و يدق أياكوتشو إف سي 1-0 لكوبا سودامريكانا. ظهر فريق التمثيل «الوردي» ليكون بطل الرواية في المحطة الثانية وهو على وشك مطابقة «Zorros» على لوحة النتائج العالمية. قام أليكسيس بلانكو بتغيير ركلة الجزاء بالهدف وجعل جميع مشجعي «chalaca» الذين حضروا الاستاد الوطني يحتفلون.

حدث ذلك في 23 دقيقة. تم إسقاط أليكسيس بلانكو داخل المنطقة ووضع الحكم عقوبة لصالح أولئك الذين يقودهم والتر فيوري. أمسك المهاجم نفسه بكرة القدم ووقف أمام إيتالو إسبينوزا، حارس مرمى فريق أياكوتشانو.

اختار الأرجنتيني عبورها ورمى حارس المرمى المنافس نفسه إلى الجانب الآخر. كان الكثير من الإثارة من 'تسعة' أنه نسي للاستيلاء على الكرة والتوجه إلى منتصف الملعب. خيسوس تشافيز، الذي كان في مكان قريب، هو الذي حمل الكرة لتسريع المسرحية.

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