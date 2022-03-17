سيتم حل قضية أليخاندرا كويفاس وجيرتز مانيرو في 28 مارس: SCJN

أعلن رئيس وزراء محكمة العدل العليا للأمة (SCJN)، أرتورو زالديفار دي لاريا، بعد ظهر الأربعاء أن مشروع القرار الجديد بشأن الأمباروس الذي تروج له لورا موران وأليخاندرا كويفاس سيتم مناقشته أخيرًا يوم الاثنين المقبل، 28 مارس، لمن رئيس مكتب المدعي العام, أليخاندرو جيرتز مانيرو, يتهم شقيقه, فيديريكو, بالقتل عن طريق الإغفال.

وخلال مؤتمره الصحفى الشهرى قال زالديفار دى لاريا ان الامر سيتم حله فى غضون اربعة اشهر فقط بالنظر الى التاريخ الذى انجذب منه الى التسوية القانونية النهائية.

واضاف ان اللجنة لم تتحدث عن الافراج عن اليخاندرا كويفاس فى جلسة يوم الاثنين الماضى لان المشروع لم يفكر فيه. وقال إنه بالنسبة لأعلى محكمة، من الضروري اتخاذ قرارات مستنيرة مع مناقشة واسعة النطاق.

تظاهر عائلة أليخاندرا كويفاس في ضواحي المحكمة العليا، في المركز التاريخي (الصورة: كوارتوسكورو)

وأوضح أن الوزير ألفريدو غوتيريز أورتيز مينا هو المسؤول عن تنفيذ مشروع القرار الجديد وسيقدم مقترحاته في 22 مارس، وفي نفس اليوم سيتم الإعلان عن النسخ العامة لها.

يجب أن تتناول هذه المشاريع جوهر القضية؛ أي الإشارة إلى ما إذا كانت هناك جريمة بالفعل (قتل فيديريكو جيرتز مانيرو) وما إذا كانت هناك عناصر للتحقيق مع لورا وأليخاندرا لمشاركتهما المحتملة في ذلك.

في ذلك الوقت، اتهمت عائلة أليخاندرا كويفاس بأنه في المحكمة الجماعية كان هناك بالفعل مشروع لتحرير المرأة البالغة من العمر 69 عامًا، والتي تجري محاكمتها حاليًا بتهمة القتل على أساس القرابة واحتجزت في سجن سانتا مارثا.

النائب العام للجمهورية المثير للجدل، أليخاندرو جيرتز مانيرو (EFE/ماريو غوزمان)

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الوزير أكد في 16 مارس أن عائلة كويفاس موران تعامل على قدم المساواة وحرمان أي نوع من المعاملة التفضيلية مع المدعي العام جيرتز مانيرو؛ ومع ذلك، اعترف بأنه تحدث إليه كضحية، على الرغم من أنهم ناقشوا أيضًا مسائل الدولة.

وصلت قضية الأسرة السياسية إلى مستوى جديد من الفضيحة في أوائل مارس عندما تم تسريب مكالمة من المدعي العام بيده اليمنى، خوان راموس، حول العملية القضائية. وفي الصوت، الذي نشره حساب مجهول على شبكة الإنترنت، سمع المدعي العام يقول إنه كان بين يديه بالفعل «مشروع (الوزير ألبرتو) بيريز دايان».

بعد قراءة ما كتب في الوثيقة، اشتكى المدعي العام من أنه غير موات لمصالحه وأنه يمكن أن يفتح الباب لإطلاق سراح ابنة أخته السياسية. وادعت أسرة كويفاس أن المدعي العام تمكن من الوصول إلى المشروع واتهمت بأنه استخدم منصبه للتدخل في العملية القضائية.

بعد لحظات من عدم اليقين والأمل، كان على أطفال أليخاندرا كويفاس إبلاغ والدتهم عبر الهاتف أنه بعد 514 يومًا في السجن لن تعود إلى المنزل الليلة.

ومع ذلك، قال ابنه ألونسو عند أبواب المحكمة العليا إن القتال مستمر وهم واثقون من أنه في المراجعة الشاملة لقضية والدته، سيقرر القضاة إطلاق سراحها.





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