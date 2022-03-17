الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: على أساس دقيقة بدقيقة، تسعى الحكومة للحصول على الموافقة النهائية على مشروع القانون في مجلس الشيوخ

من الساعة 14، سيبدأ مجلس الشيوخ في مناقشة إعادة تمويل اتفاقية 44.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي (IMF)، والتي تم التفاوض عليها من قبل إدارة ماوريسيو ماكري. توقعات الحكومة هي نتيجة إيجابية بفضل دعم Juntos for Change للتغيير وجزء من الجبهة الكل، التي تشهد لحظة من التوتر الداخلي القوي . استراحة شخصية بين ألبرتو فرنانديز وكريستينا كيرشنر.

تجنب النقاش البرلماني الحادث الذي وقع في النواب، ونائب الرئيس والسيناتور ك.

بعد ذلك، وحدة دقيقة للمناقشة في مجلس الشيوخ

12.00. بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في دخول الكونغرس

كيركنيست أنابيل فرنانديز ساجاستي وألفريدو دي أنجيلي، من بين أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، هم بالفعل بعض المشرعين للمناقشة في الكونغرس.

11.30. تراهن الحكومة على «الدعم المهم»

يعتقد وزير العلاقات في الكونغرس فرناندو «تشينو» نافارو، رئيس الأركان، اليوم أن مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) سيصبح قانونًا في مجلس الشيوخ «بدعم كبير». في بيان لراديو CNN، «في مجلس الشيوخ، سيرافق معظم أعضاء مجلس الشيوخ الرسميين مشروع القانون، وستصوت المعارضة أيضًا لصالحه، لذلك ستتم الموافقة على هذه الاتفاقية بأعداد كبيرة».

10.30. يوم آخر للاحتجاج

بدأت التعبئة بقطع حركة المرور عند سفح جسر بويريدون في أفيلانيدا من قبل المنظمات الاجتماعية والسياسية والنقابية مثل الكلاسيكية والتدفق القتالي (CCC) واستقلالية CTA. ستعقد الجمعية المركزية من الساعة 17:00 أمام البرلمان.

9.30. سيروتي: «نتوقع الموافقة على المناقشات والاتفاقات دون حوادث»

«اليوم يتم مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مجلس الشيوخ. هذه حالة مهمة للغاية، ويجب أن نتذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها مثل هذا النقاش التاريخي في الكونغرس. وتقدر الحكومة جهود المشرعين من مختلف القوى السياسية التي سمحت لنا بإحراز تقدم من خلال هذا الاتفاق، سواء في النواب أو في مجلس الشيوخ». وقالت الرئيسة غابرييلا سيروتي في مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم: «نحن في مجلس الشيوخ اليوم. آمل ان يحدث ذلك». كريستينا كيرشنر لا ترد على رسائل الرئيس.

8.30. منزل مع سياج وسياج

بعد حادث تسبب في أضرار جسيمة لمكتب نائب الرئيس كريستينا كيرشنر الأسبوع الماضي، بدأت المنطقة المجاورة للكونغرس كعقبة أمام انتظار تعبئة المجموعات الاجتماعية والأحزاب اليسارية التي رفضت التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF). في الصباح الباكر، بدأ نشر عملية قوية لشرطة المدينة لمنع وقوع المزيد من الحوادث.

«خلال تصويت مجلس الشيوخ، تقرر نشر عملية وقائية لمنع المزيد من الاضطرابات. وفي هذا الصدد، سيتم إغلاق محيط الكونغرس بسياج، والذي سيتألف من محيط يتكون من جبهات تواجه شارع إنتري ريوس، كالاو، ريبادافيا، باتل دي لوس بوزوس وبلازا ديل كونغريسو.»، قال مارسيلو داليساندرو، وزير الأمن في بوينس آيرس.

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