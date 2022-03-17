بعد مذكرة الاعتقال التي أمر بها قاض أرجنتيني، أكد رقم اثنين من chavismo أنه كان في البلاد

نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (PSUV) ورقم اثنين من Chavismo، ديوسدادو كابيلو، وأشار إلى و أمر بإلقاء القبض عليه من قاضية تدخل الإقليم الوطني. أكد مسؤول نظام نيكولاس مادورو أنه موجود في بلدنا وأضاف قرار الأمر بحضانته كجزء من اتفاق حكومة ألبرتو فرنانديز مع صندوق النقد الدولي.

وقبل بضعة أيام، أصدرت مارييلا أليخاندرا جيمينيز، وهي تابعة للمحكمة الاتحادية في خوخيا، مذكرة توقيف ضد الزعيم الفنزويلي المتهم بالاتجار بالمخدرات، إذا حاول دخول الأرجنتين.

في قرار المحكمة، أشار القاضي إلى أنه من المعروف أن كابيلو سيسافر إلى الأرجنتين «حوالي 11 مارس 2022 ″ وأنه سيدخل عبر مقاطعة خوخوي.

وأشار خيمينيز إلى أن القضية بدأت بناء على رسالة من مديرية المساعدة القانونية الدولية التابعة لوزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، «أُبلغت فيها بوجود طلب تمهيدي للمحاكمة. الحجز الدولي لغرض التسليم الذي أعيد إلى الوطن من خلال سفارة الولايات المتحدة إلى سفارة جمهورية الأرجنتين.

وفي هذا السياق، أُرسل الأمر القضائي إلى الشرطة الاتحادية والدرك (شرطة الحدود) وشرطة أمن المطار مع تحذير مع صورة لضابط تشافيستا وقال إنه «سيطلب إلقاء القبض عليه من قبل الولايات المتحدة».

هذا الأربعاء، تناول ديوسدادو كابيلو القضية في البرنامج التلفزيوني الذي ينظمه في فنزويلا، كون إل مازو داندو. وقال نائب رئيس PSUV، الذي ذكر أنه وصل إلى «باتاغونيا»، «ذهبت من خلال الأرجنتين». قال مع الضحك، «لم أحضر بطريق لأنني لم أستطع. »

«كنت في بويرتو ماديرو ، كنت أتجول، انها جيدة...»، وكشف وذكر أيضا «قصة اللحوم الأرجنتينية»: «انها ليست جيدة، وهنا مثل اللحوم في فنزويلا».

استمرارًا لنبرة نكتة، قال إنه «سعيد جدًا بالفازور لدرجة أنني كنت أشعر بالفضول واضطررت إلى إرسالي للشراء».

وفيما يتعلق بأمر القبض على القاضي خيمينيز، قالت: «أعرف سبب كل ذلك؛ اعتقدوا أنني سأزور ميلاغرو سالا، وهم خائفون من صوت تلك المرأة، وما تقوله لي أنني سأخبر العالم. » دفاعا عن الزعيم توباك أمارو، قال إن «ماكري وضعه في السجن ولم يجد السيد فرنانديز أي وسيلة للسماح له بالرحيل».

«بينما كانوا يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي، أرسلت وزارة الخارجية الأرجنتينية قاضيا مسؤولا لا يشغل المنصب حتى...» ، لعبت دور كابيلو. «لا تتحدث معي أنني أعرف القصة بأكملها...، ولكن نعم، أكلت هناك؛ أنا لست شاربا - أحضروا لي النبيذ -، كان لي كرة الثلج،» سخر من نفسه.

في أمر قضائي يأمر بالقبض عليه، قال القاضي الأرجنتيني إن رقم مادورو الثاني متهم «بالتآمر لتوزيع وحيازة خمسة كيلوغرامات أو أكثر من الكوكايين» لغرض توزيع خمسة كيلوغرامات أو أكثر من الكوكايين، عمدا وبنية مباشرة أو غير مباشرة. توفير أصول ذات قيمة نقدية لمنظمة متورطة أو متورطة في أنشطة إرهابية أو أعمال إرهابية». وبالإضافة إلى ذلك، يشدد المقرر الخاص على أنه متهم أيضا «باستيراد الكوكايين واستخدام وحمل سلاح ناري لارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات».

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤول تشافيستا حكومة ألبرتو فرنانديز لموقفها من صندوق النقد. في نهاية يناير، وبعد طلب الأرجنتين للعدالة في الأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، تساءل كابيلو: «هل وضع صندوق النقد الدولي الكثير من الضغط على هذا؟ هل يضع البنك الدولي الكثير من الضغط على الرئيس؟ ».

وكان قد اتهم الرئيس الارجنتينى فى وقت سابق بانه «فاتر». «لديها بشرة حساسة. لحسن الحظ، أنا حر، السيد فرنانديز. لحسن الحظ! من المحزن أنه في السيناريوهات التي ذهبت فيها الأرجنتين وفنزويلا معًا عندما كان القائد (هوغو) تشافيز و (نيستور) كيرشنر هناك، فإن الحرارة الآن تتهاوى، وليس بسبب فنزويلا على وجه التحديد»، قال في ذلك الوقت، في نهاية عام 2020.

قال: «لا تهتم يا سيد فرنانديز. إذا كنت فاترًا، فلنواجه الأمر. نحن ثوريون، حار، نغلي، دمائنا يغلي. نحن لا نسير بنصف التدابير أو guabineos، هنا في فنزويلا نحن حازمون، نحن لا نستقر على الابتسام على الرؤساء».

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