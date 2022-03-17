بعد رسالته القاسية، أكد وزير الطاقة أنه حصل على أموال لضمان الغاز والكهرباء في مارس

«لقد اتفقنا مع وزارة المالية على السقوف الجديدة، والتخطيط المالي لشهر مارس، والذي يضمن تشغيل نظام الطاقة ككل، وتوريد الغاز عن طريق الشبكات وتوليد الطاقة الكهربائية، والامتثال للدفع برامج وواجبات وزارة الطاقة».

جاء توضيح داريو مارتينيز، وزير الطاقة، بعد أن نشرت Infobae رسالة حصرية من قبل يومين ، وقعه وتوجهه إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز ووزير الاقتصاد، مارتن غوزمان، رئيسه المباشر، واشتكى فيه لأنه لم يرسل له سوى 20 في المائة من الأموال لتغطية احتياجاته التشغيلية في آذار/مارس.

تعدل بيانات مارتينيز الأموال الجديدة لشهر مارس ولهذا السبب تتساءل المكاتب الرسمية عما سيحدث في الأشهر التالية، خاصة في فصل الشتاء.

«في ممارسة واجباتي كوزير للطاقة، إدراكا للاحتياجات التي يجب تلبيتها خلال الشهر الحالي للحفاظ على الخدمات الأساسية الأساسية والأنشطة الحيوية المتعلقة بمنطقتي، أرفض بموجب هذا الخفض الذي تفرضه السقوف النقدية، محذرا من العواقب الوخيمة على البلاد هذا يستتبع»، قال مارتينيز. وفقًا لـ Energía، طبق غوزمان على ميزانيته الشهرية ما يعرف باسم سقف النقد وبدلاً من سحب 309,802 مليون دولار في مارس، كما هو مطلوب، أرسل له 66,015 مليون دولار، 21٪ مما تم طلبه.

الآن قال مارتينيز أن «هناك عودة إدارية دائمة والعودة مع وزارة الخزانة والاقتصاد، من حيث متطلبات الأموال وجدولة وإعادة جدولة السقوف الشهرية، فضلا عن المدفوعات التي سيتم القيام بها، والممارسة المعتادة لجميع توزيعات الدولة الوطنية، والتي إلى حد التوافر العام لأموال الخزانة، ومن الشائع رفع السقوف أو تعديلها وفقا لملاحظات كل تخصيص، كما كان الحال في هذه الحالة».

وأشار Energía إلى أن إنتاج الغاز الوطني نتيجة لخطة الغاز، والواردات - «الإضافات المعتادة» - من الغاز الطبيعي المسال والديزل لمحطات الطاقة الحرارية «تضمن الإمداد الطبيعي للطاقة في بلدنا».

وقال الوزير إنه مع غوزمان يعملون على «تحليل الوضع الدولي لأسعار الطاقة بعناية واهتمام كبيرين، بالإضافة إلى الآليات لضمان أن يكون لهذا الوضع أقل تأثير ممكن على بلدنا».

«يجب أن نضيف إلى هذا القرار الشجاع والحازم للرئيس ألبرتو فرنانديز ونائب الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بتنفيذ خطة Gas.ar وبناء خط أنابيب الغاز Néstor Kirchner وجميع أعماله التكميلية، لتوسيع شبكة نقل الغاز، وبالتالي تحسين كبير في إمكانية أن تدافع بلادنا عن أنفسنا من هذه الأزمات العالمية»، توسع مارتينيز.

الرسالة

وفي النص الذي نشرته هذه وسائل الإعلام حصرا اليوم، والذي يرجع تاريخه يوم الثلاثاء الماضي، أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لوكالته ليست كافية على الإطلاق، «لأنها لا تفي بالمتطلبات الأساسية للمنطقة والتي سيكون لتنفيذها عواقب وخيمة فورية على البلد».

إذا لم تصل الأموال، أكدت Energía أنه سيكون هناك تأثير مباشر وفوري على تعرفة الغاز والكهرباء الاجتماعية التي يدفعها الأشخاص الأكثر احتياجًا، والمتأخرات بجميع أنواعها وعدم الامتثال للمدفوعات للمنتجين من القطاع الخاص مع تأثير على الاستثمارات والدعاوى القضائية المحتملة.

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