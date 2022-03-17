وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يمكن للحرب أن تطرح نقطتين من الناتج المحلي الإجمالي من الاتحاد الأوروبي ونقطة واحدة في العالم.

باريس, 17 مارس ستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تقليل نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 1 نقطة في السنة الأولى, وسيكون تأثيره هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي (EU), وفي حالة التوقف الكامل لواردات الطاقة من روسيا, يمكن أن يكون تأثيره حول 2 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا هو التقييم الأول لعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي نشرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يوم الخميس، والتي تدعي أن الآثار السلبية ستظهر في جميع مناطق العالم. والسبب في ذلك هو أنه مع زيادة الأسعار بنسبة 2.5 نقطة مئوية أعلى من المتوقع، تضعف الضغوط التضخمية الطلب العالمي وتقلل القوة الشرائية في كل مكان. قبل اندلاع الصراع، قدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في ديسمبر أن الاقتصاد العالمي سيستمر على طريق التعافي من أزمة كورونا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪ في عام 2022 و 3.2٪ في عام 2023. كانت هذه التوقعات قديمة تمامًا. أكد الأمين العام ماتياس كومان أن أخطر العواقب هي الخسائر في الأرواح و «الأزمة الإنسانية المفروضة على الشعب الأوكراني» بسبب «العدوان الهائل» لروسيا، وهو أيضا هجوم على القيم الديمقراطية. سيدفع الاتحاد الأوروبي الاعتماد على روسيا سيدفع الاتحاد الأوروبي نفقات تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المشتراة من روسيا (27٪ من النفط، و 41٪ من الغاز، و 47٪ من الفحم). في منطقة اليورو، ستطرح الحرب 1.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الولايات المتحدة سينخفض تأثيرها (0.9 نقطة). بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر التوقف التام لصادرات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة وزيادة التضخم بنحو 3.5 نقطة مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب. صحيح أن الضربة ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا، المعزولة عن النظام المالي بسبب العقوبات الغربية، وستعاني من انهيار الإنتاج بنسبة 10٪. لم ترغب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التكهن بالأرقام حول الشكل الذي ستبدو عليه أوكرانيا. يمثل هذان البلدان 2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، لكنهما لهما أهمية كبيرة كموردين للمواد الخام، ليس فقط الغاز أو النفط، ولكن أيضًا 30٪ من صادرات القمح و 20٪ من صادرات الذرة. مخاطر المجاعة وتحذر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أن وقف مبيعات المواد الغذائية في الخارج سيمنع العديد من البلدان النامية، وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من توريد السلع الأساسية. وهذا لا يعني فقط تهديدًا اقتصاديًا، ولكن، قبل كل شيء، زيادة الفقر والمجاعة. هذا هو السبب في حث كورمان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا على تغيير السياسات الزراعية حتى لا تقع في الحمائية وزيادة الإنتاج بسرعة. وتقدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنها ستكلف أكثر من 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي من الاتحاد الأوروبي في السنة الأولى لدعم 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا إلى بلدان أخرى في القارة القديمة. إنها شخصية يمكن التحكم فيها بالنسبة للكتلة الأوروبية بأكملها, ولكن يجب أن يكون موضوع التضامن لتكون قادرة على تحمل العبء, وكذلك البلدان المتاخمة لأوكرانيا, التي استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين. ولمعالجة تأثير أسعار الطاقة، تعتقد المنظمات أن التدابير الحكومية من خلال تدابير الميزانية قد تكون فعالة في الحد من تخفيضات النمو، ولكنها بشرط أن تكون «مؤقتة» و «انتقائية». «لا نعتقد أن تدخل السوق هو جزء من الحل.» وأكد كورمان، الذي جادل بأن حماية الأسر الضعيفة هي أولوية قصوى. لتمويل هذه المساعدات، تتمثل إحدى الأفكار الرئيسية في تطبيق ضريبة تسجل ما يسمى «انخفاض الأرباح» الذي تحصل عليه شركات الكهرباء في أوروبا بفضل نظام التسعير الهامشي الذي يجعل سعر ميغاواط ساعة من الغاز يعتمد، بغض النظر عن التكلفة الفعلية للتقنيات الأخرى. توليد الكهرباء . تيار متردد/pdp (فيديو) (صوت)