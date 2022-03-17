تم العثور على عارضة أزياء روسية وصفت بوتين بأنه مختل عقليا ميتا داخل حقيبة بعد عام مفقود

تم العثور على جثة عارضة أزياء روسية مخبأة في حقيبة بعد أكثر من عام من اختفائها بعد وقت قصير من انتقادها لفلاديمير بوتين من قبل الشبكات.

جريتا فيدلر, 23, قتل بعد شهر من نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وصف بوتين بأنه «مختل عقليا» وتوقع أن تنتهي حملته من أجل «تحسين نزاهة روسيا» بالدموع.

على الرغم من استمرار التكهنات حول الحقيقة وراء وفاتها لفترة طويلة, صديقها السابق, ديمتري كوروفين, 23, اعترف بعد أكثر من عام أنه هو الذي خنقها حتى الموت وسط هجوم الغيرة ونزاع حول المال في موسكو, إنكار أن الجريمة مرتبطة بآرائها السياسية. أو حكمه على شخصية الزعيم الروسي.

أخبر كوروفين المحققين أنه نام في غرفة فندق لمدة ثلاث ليال مع جسده، الذي وضعه في حقيبة تم شراؤها حديثًا.

ثم قاد جثته على بعد 500 كيلومتر تقريبًا إلى منطقة ليبيتسك وتركها في صندوق سيارة لأكثر من عام. كما واصلت نشر الصور والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للعارضة حتى يعتقد أصدقاؤها أنها لا تزال على قيد الحياة.

لكن صديق للنموذج يدعى إيفجيني فوستر، وهو مدون في خاركيف، المدينة الأوكرانية التي قصفت من قبل القوات الروسية، يشتبه في اختفاء فيدلر واتصل بأحد معارفه في موسكو لتقديم قضية شخص مفقود. أثار هذا التحقيق الذي حدد في نهاية المطاف جثة الشابة.

يظهر شريط فيديو من لجنة التحقيق الروسية كوروفين يزعم أنه يظهر كيف قتل العارضة وتقديم اعتراف كامل.

جاءت منشورات فيدلر الأكثر إثارة للجدل حول بوتين في يناير 2021، قبل شهر من مقتلها، وعلى الرغم من أنها لا تعتبر ذات صلة بوفاتها، إلا أنها أصبحت سابقة في ضوء الأحداث اللاحقة.

كان النموذج قلقًا بشأن قمع الزعيم الروسي للاحتجاجات والمعارضة، والمواقف التي رأت فيها رغبة في تشكيل روسيا أكبر.

وكتب: «بالنظر إلى حقيقة أن بوتين مر بالكثير من الإذلال في مرحلة الطفولة، لم يستطع الدفاع عن نفسه بسبب شكله الجسدي الطفيف، فليس من المستغرب أن يغادر بعد كلية الحقوق وانضم إلى الكي جي بي».

«هؤلاء الناس خجولون وخوفون منذ الطفولة، فهم يخشون الضوضاء والظلام، الغرباء، لذلك تتطور سمات مثل الحذر وضبط النفس ونقص التواصل في وقت مبكر من شخصيتهم. لا يسعني إلا أن أفترض، في رأيي، أنه يرى اعتلال نفسي واضح أو اعتلال اجتماعي»، أكتب على الشبكات الشابة.

في منشور آخر، يشرح فيدلر حجته: «بالنسبة للمرضى النفسيين، من المهم أن يختبروا باستمرار إحساسًا بالامتلاء والحدة في الحياة، لذلك يحبون المخاطر والتجارب المكثفة والتواصل المكثف والنشاط المكثف والحياة المكثفة والديناميكية. ربما يريد حقًا تحسين نزاهة روسيا ويتمنى بصدق خير الروس.

ومع ذلك، اعتبرت نفسها متشككة في هذا السيناريو. «ولكن هل يمكنه فعل أي شيء؟» واضاف «اعتقد انكم تعرفون الاجابة على هذا السؤال».

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