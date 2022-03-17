بعد 30 عاما من الهجوم على السفارة الإسرائيلية: ما حدث للقضية ولماذا يبدو وكأنه حدث لا مصير

وكان اليقين الوحيد لدى وزارة العدل بشأن الهجوم الذي فجر السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس قبل 30 عاما هو أن وراء القنبلة كانت مجموعة من الإرهابيين تسمى الجهاد الإسلامي، الجناح المسلح لحزب الله. وأمرتا الاعتقال اللذين أمرت بهما المحكمة العليا للبنان في عام 2015 حسين محمد إبراهيم سليمان وخوسيه سلمان الليدا، كولومبيا، وسلسلة من التوصيات في الخارج، أصبحت الخطوة الأخيرة المسجلة في قضية لم يتم القبض عليها من قبل. مع مرور الوقت، يبدو أكثر وأكثر صعوبة للمضي قدما.

كل هذا حدث منذ 30 عامًا. في 17 مارس 1992، في الساعة 14.47، انفجر المبنى الواقع في شارع أرويو 916، حيث يعمل مقر السفارة الإسرائيلية. تحدثت الشرطة في البداية عن 29 حالة وفاة، ولكن تم التعرف على 22 حالة وفاة فقط، بما في ذلك 9 من موظفي السفارة و 9 مسؤولين و 3 البنائين والسباكين وسائقي سيارات الأجرة و 3 مشاة ورجال دين من الكنائس المجاورة و 3 مسنين يقيمون في مسكن على بعد عدة أمتار. يصور على لوحة على مربع جاف نشأ في موقع الهجوم.

كانت شحنة من قشر و Trinitrottoluene شنت خلف شاحنة فورد F 100 التي انفجرت في مبنى كما أنشئت المحكمة العليا في نهاية عام 1999. تم إيقاف الشاحنة في موقف للسيارات حيث ركضت داكوتا SA في Cerritos بين Junkal و Arroyo. في وقت الانفجار، مرت السيارة عبر أرويو وانفجرت على الرصيف عندما وصلت إلى السفارة. وقال رجال الانقاذ الذين جاءوا الى المنطقة ولم يفهموا ما حدث «لقد كان مسرحا للحرب». دخلت الأرجنتين المشهد الإرهابي العالمي، وبعد ذلك بعامين، بهجوم بمنهجية تتبع تقريبًا، ستضع قنبلة أخرى حدًا لمقر AMIA و 85 شخصًا.

تم تقديم المحكمة العليا إلى المحكمة العليا لأنها كان لها تأثير أجنبي. في ذلك الوقت، كان الرئيس ريكاردو ليفين من تلك المحكمة مسؤولاً عن التحقيق وفوض بعثة إلى وزير المباحث ألفريدو بيسوردي حتى أصبح قاضياً في الغرفة الوطنية الجديدة للدمار الجنائي في عام 1992. كما هو الحال في AMIA، كانت السفارة في طور التجديد.

ومع ذلك، تم رفض فكرة التمزق من قبل المحكمة، التي صادقت على فرضية سيارة مفخخة على أساس الحفرة أمام المبنى الساقط، واكتشاف أجزاء مختلفة من محرك الشاحنة وبيانات أخرى.

تم عقد مسار الجهاد الإسلامي، الذراع المسلح لحزب الله، في شباط/فبراير 1992 على عدة برقيات من السفارة الأرجنتينية في لبنان، مشيرا إلى أثر الموت العنيف لعباس موسوي، وزير حزب الله، كما أوضحت المحكمة العليا نفسها، السكرتير الجنائي السابق استيبان كانيباري .

نشرت المحكمة طلباً في صحيفة «النهار» في بيروت، لبنان، يؤكد أن الجماعة نفسها أعلنت مسؤوليتها عن القضية. بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد المعلومات من خلال بيان أدلى به دبلوماسي أرجنتيني في البلاد في اليوم التالي لوقوع الحادث.

وفي هذا السياق، وبموجب قانون الإجراءات الجنائية القديم، حاكمت المحكمة العليا عماد مغنية لطلب إجراء تحقيق وأمرت باعتقال دولي. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية و «سايد»، كانت مغنية مسؤولة عن الوحدات الأمنية المركزية والخارجية في «حزب الله» وكانت مسؤولة عن الجهاد الإسلامي وقت الهجوم.

وعمّق التحقيق العلاقة بين «حزب الله» والأشخاص المشتبه فيهم الذين يُزعم أنهم شاركوا في أنشطة تجارية في منطقة تعرف باسم «الحدود الثلاثية». حتى في حالة الهجوم على AMIA، يظهر رقم التحقيق صموئيل سلمان الرضا الرضا.

ووفقا لقضية السفارة، في عام 1992، تم القبض على شقيقه خوسيه سلمان الرضا ووجهت إليه تهمة المحكمة الفيدرالية لروزاريو بتهمة اختطاف مبلغ كبير من الدولارات المزيفة المعروفة باسم «الدولارات الفائقة» لتمويل الأنشطة الإرهابية. كما أمرت المحكمة العليا باحتلال خوسيه سلمان الرضا.

في ذلك الوقت، أشارت فكرة أخرى تم حلها في التحقيق في أبحاث SIDE إلى تقارير من دول أخرى من وكالات الاستخبارات: حسين محمد إبراهيم سليمان، وهو عميل عمليات في حزب الله في يونيو 2001، اعتقل في المملكة الأردنية وسافر إلى ساو باولو في عام 1991، وأفاد بأن تلقى متفجرات نقلت إلى الأرجنتين بالحافلة من فوز دو إجوازو في أوائل عام 1992. وقال إن المتفجرات استخدمت في الهجمات على السفارات الإسرائيلية. تم إجراء المعاملات مع مختلف قوات الأمن لتأكيد هذه المعلومات تم إصدارها وناشدت الدول الأخرى وتداولها لوكالات الاستخبارات. لا يوجد يقين بشأن هذا الإصدار.

وفي قضية AMIA، لم يتسن التعرف على الشاهد الشهير «C» عندما أشار إلى جعفر سعدات أحمد نيا، الذي تم تعيينه كدبلوماسي إيراني مسؤول عن اللوجستيات في عمل إرهابي. عمل كضابط مدني في السفارة الإيرانية في البرازيل بين 8 يونيو 1991 و 28 ديسمبر 1993. تشير هذه العلامات إلى أنه زار الأرجنتين بين 16 و 18 مارس 1992، لكنه نفى المعلومات في نهاية المطاف.

وفي عام 2006، خرج والد كارلوس سوسيفيتش، وهو أحد الضحايا الذين توفوا اليوم، كصاحب شكوى وطلب منه أن يعلن أن الجريمة لا توصف. لم تقبل المحكمة هذا الادعاء, لكنها أكدت من جديد أن القضية ستستمر في الإعلان أثناء البحث عن المشتبه بهم. وفي 20 ديسمبر 2006، كرر أمر الاعتقال الدولي لعماد مونيجا وخوسيه سلمان الرضا.

ووفقا للتقارير الإخبارية، أفيد أن مغنية توفيت في هجوم دمشق في 12 فبراير 2008 في انفجار سيارة مفخخة. وتأكدت وفاته من خلال نسخة من شهادة الوفاة التي أرسلتها الإنتربول إلى UFI AMIA، والتي قدمت فيما بعد إلى قضية السفارة.

أصبحت حالة القضية ذات صلة عندما طالبت الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر علنًا، بعد وفاة المدعي العام ألبرتو نيسمان في عام 2015، بالحالة التي كان فيها الملف. اليوم، بسبب هذا الطلب من نائب الرئيس، ريكاردو لورنزيتي، رئيس المحكمة العليا آنذاك، أشار ريكاردو لورنزيتي إلى ما يلي: «ل سفارة إسرائيل، في عام 1999، قبل فترة طويلة من إنشاء المحكمة الحالية، هناك حكم. تحدد الجملة من هو الجاني. وكان مذنبا من جماعة حزب الله، التي هي جزء من الجهاد الإسلامي. تم نشر هذا الحكم والاتفاق عليه من قبل الأطراف، لذلك كمحكمة لا يمكننا تصحيح القضايا التي تم قبولها والحكم عليها بالفعل».

وتشير عبارة «res judicada» إلى إغلاق القضية، ولكن بعد بضعة أيام أصدر مركز المعلومات القضائية (ICJ) تفسيرا يشرح ما حدث في القضية وأكد أن التحقيق لا يزال مفتوحا. وبعد ستة أشهر، كررت المحكمة احتلال الليدا ليدا وأمرت بالاحتلال الدولي لحسين محمد إبراهيم سليمان. بالإضافة إلى ذلك، طلب رفع السرية عن ملفات SIDE السابقة في التحقيق في أول هجوم إرهابي وقعته CFK.

منذ ذلك الحين، لم تحقق التحقيقات في هجمات السفارة أي تقدم آخر. الشعور بالعقاب يحيط بالناجين. اليوم سيتم تذكر الضحايا في حفل تكريم جديد من شأنه أن يجدد مطالب العدالة.

ضحايا هذا الهجوم هم:

ريسكانو دي ألباراسين، إسكورينا، الأرجنتين. أقمت في سان فرانسيسكو دي أسيس هوم.

تبعت علياء دي أيجيا سيليا هيدي. أرجنتينا. بقيت في سان فرانسيسكو دي أسيس هوم.

فالديلومار سيلز، كارلوس بريكلاير. الأرجنتين من بوليفيا.

بن رافائيل، ديفيد جويل، دبلوماسي إسرائيلي، مستشار لسكرتير السفارة. متزوج ولديه طفلان.

بن جيب، إيلي، دبلوماسي إسرائيلي، لا عضو في السفارة. متزوج ولديه طفلان.

بيرينشتاين من سوبانيكي، بياتريس مونيكا، الأرجنتين. أنا متزوج من ابنة. الموظفين الإداريين في السفارة.

هايز، خوان كارلوس الأرجنتيني. أدميرا بيليس، كاهن الكنيسة.

Cacciato, روبن كايتانو Juan.Argentine.Ford Falcon سائق سيارة أجرة الذي كان يقود حول أرويو.

كارمون، إليو رايسرائيل. زوجة المستشار والقنصلية القنصلية داني كامون. أم لخمسة أطفال. الموظفين الإداريين للسفارة.

Droblas، مارسيلا جوديس الأرجنتين. الموظفين التنفيذيين في السفارة. (وزير الثقافة، رافائيل إلداد)

(إيلوسون)، (أندرو) الأرجنتيني. المشاة

رانسييري روناتشي، مايكل أنجلو. أوروجواي. المشاة.

ريجيزامون حنبعل. باراجواي. سباك

ماتشادو كاسترو، ألفريد أوسكار. الأرجنتين من بوليفيا. عامل بناء.

ماتشادو كاسترو، فريدي ليمبرتو. بوليفيا. عامل بناء.

مانداريني، فرانسيسكو إيطالي. سباك.

مايرز، فرانسيسكا إيفا إليسا، الأرجنتين. بقيت في سان فرانسيسكو دي أسيس هوم.

كيرين، أليكسيس ألكساندر. أرجنتيني، بيدستريا

ساينز، ميرتا الأرجنتين. الموظفين الإداريين للسفارة. (السفير أمين الدكتور إزتاك شيفي)

شيرمان من Intrauv، راشيل الأرجنتين. الموظفين التنفيذيين للسفارة.

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