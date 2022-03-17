27.6٪ من الصحفيين يرون أن وسائل الإعلام الخاصة بهم تتعرض للخطر، وفقًا لاستطلاع أجرته IAPA

ميامي، 17 مارس 27.6٪ من الصحفيين يرون أنه من الممكن أو المرجح جدا أن وسائل الإعلام الخاصة بهم سوف تضطر إلى إغلاق أو وقف المنشورات في العامين المقبلين، وفقا لمسح أجرته رابطة الصحافة الأمريكية (IAPA). يشير الاستطلاع، الذي صدر في اليوم الأخير من الطبعة الثامنة من مؤتمر IAPA SIPConnect، الذي ركز على التكنولوجيا والاستدامة الإعلامية، إلى أن 24٪ من المستجيبين يرون أنه «ممكن» أن يضطروا إلى اتخاذ هذا الإجراء الجذري، بينما يرى 3٪ أنه شيء «ممكن جدًا». من ناحية أخرى، أشار 36٪ إلى أنهم يرون هذا الاحتمال على أنه شيء «بعيد جدًا»، بينما تجد نفس النسبة أنه «غير محتمل». شارك أكثر من 350 منفذًا إعلاميًا من 23 دولة في الأمريكتين في استطلاع IAPA الذي يهدف إلى أخذ نبض صناعة الصحافة في تحركها نحو الرقمنة، وكان غالبية الذين ردوا هم من المديرين أو المديرين أو المحررين أو مالكي وسائل الإعلام. نقاط الضعف التي يراها أولئك الذين ردوا على الاستطلاع، الذي أجري بين يناير وفبراير، في وسائل الإعلام الخاصة بهم تبرز أن 45 في المئة من أولئك الذين يقولون إن عائدات الإعلانات انخفضت، وقال 44 في المئة أنهم لا يعرفون كيفية تحقيق الدخل من المحتوى و 43 في المئة ليس لديهم الموارد للاستثمار. على الجانب الآخر، يعتبر 60٪ أن قوتهم هي أن يكون لديهم «فريق جيد»، و 49٪ يقولون إن لديهم «قراء مخلصين» و 33٪ يقولون إن لديهم المزيد والمزيد من الموارد على موقع الويب الخاص بهم. أعرب المدير التنفيذي لجمعية الصحافة الأمريكية (IAPA)، كلاوديو تروتي، عن أسفه لأن الوباء «عجّل الأزمة» في وسائل الإعلام، مما أجبر الكثيرين على الإغلاق وترك صحارى مطلقة للمعلومات المحلية في أجزاء كثيرة من القارة. ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن 23.5 في المائة أقر بأنه ينبغي عليهم «تحسين المحتوى» حتى يتمكنوا من تحصيل رسوم مقابل ذلك، في حين أشارت نسبة مماثلة إلى أن لديهم بالفعل اشتراكًا أو مدفوعات مقابل نموذج المحتوى. من ناحية أخرى، قال حوالي 40٪ إن وسائل الإعلام الخاصة بهم تحتوي على محتوى جيد أو أن جمهورهم يقدر عملهم، لكنهم يفتقرون إلى الموارد أو التكنولوجيا ليكونوا قادرين على الحصول على نموذج اشتراك. وأشار تروتي إلى أنهم يعملون على تقليل هذه «الفجوة»، ولكن من «ليس من السهل» حاليًا إيجاد حل تكنولوجي اقتصادي للعديد من وسائل الإعلام. في المجموع، أشار 66٪ من المستجيبين إلى أنهم يستخدمون أنظمة قياس الجمهور، بينما أشار 16٪ إلى أنه ليس لديهم «أدوات أو معرفة» لاستخدامها. سلط المستشار البرازيلي إدواردو تيسلر الضوء على أهمية الاستفادة من «البيانات الثمينة» التي تقدمها هذه الأدوات مثل Google Analytics. فيما يتعلق بـ «الاحتياجات الأكثر إلحاحًا» لوسائل الإعلام، قال 42٪ إنهم يجب عليهم تحسين أو توسيع محتواها، و 41٪ يقيسون جمهورهم ويعرفونه بشكل أفضل، و 40٪ يحسنون التدريب الرقمي لموظفيهم، وأشارت النسبة نفسها إلى أنهم سيحتاجون إلى موارد خارجية للاستثمار في تحولهم الرقمي. قال 55٪ إن لديهم الآن زيارات أكثر لإصداراتهم الرقمية قبل الوباء، بينما قال 45٪ إن لديهم نفس الزيارات أو أقل مما كانت عليه في عام 2019، وهو موقف يجب أن يعني بالنسبة لـ Tessler «تنبيه أصفر» بأن الأمور لا تسير على ما يرام، لأن هذه المنطقة لا تزال تنمو. أغلق تروتي المؤتمر الذي بدأ يوم الثلاثاء برسالة مفادها أن «المستقبل هو الحاضر الآن» وأن هناك حاجة إلى استثمار تكنولوجي قوي لمواكبة السوق، وكذلك الوصول إلى جماهير جديدة، مع عدم التوقف عن المراهنة على جودة المحتوى. رئيس abm/emi/laa