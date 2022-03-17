1-1. ليون يجعل المحطة الأولى مربحة ويبقى على قيد الحياة

الكتابة الرياضية، 17 مارس ليون استفاد من الانتصار الذي حققه قبل أسبوع في ملعب دو دراجاو (0-1) للوصول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على الرغم من دفع بورتو الذي لم يتمكن من اجتياز التعادل في فرنسا (1-1). حافظ الممثل الفرنسي، الذي وصل إلى الدور ربع النهائي الأول من هذه المسابقة في السنوات الخمس الماضية، على النوع خاصة في الشوط الثاني، عندما زاد الفريق البرتغالي من ضغوطه وحصر فريق بيتر بوز الذي دافع عن نفسه بالترتيب والذي تمكن في المرحلة النهائية من الجملة مع بعض الفرص الواضحة التي لعبوها. ضغطت الحاجة على Oporto، بطل هذه المسابقة في عام 2011. كان لديه انطلاق طموح لكنه كان تحت سيطرة منافسه. يتغير ليون في أوروبا. العاشرة في الدوري الأول، من المراكز العليا، ينمو في البطولة القارية حيث استضاف بورتو غير مهزوم في المباريات السبع السابقة لهذا الحدث. استغل فريق بيتر بوز في الدقائق الأولى من الزخم الزائد واندفاع منافسه الذي أراد معادلة التعادل من البداية. في واحدة من الهجمات أمسك منافسه ضد قدميه وذهب قدما على لوحة النتائج. كان مع تمريرة متعمقة من ليو دوبوا إلى موسى ديمبيلي أنه تغلب على الخط الدفاعي ولم يسقط في التسلل للاستفادة من سرعته وفاز على ديوغو كوستا في طريقه للخروج. لم يتم الوصول إلى ربع ساعة. احتاج قائد الدوري البرتغالي إلى هدفين لتحقيق التوازن بين التعادل. انتصر فريق سيرجيو كونسيكاو في زياراته الأخيرة إلى فرنسا وكان ينوي تأجيج الخط الذي ترك ليل على الطريق قبل سبع سنوات, موناكو قبل أربع سنوات ومرسيليا العام الماضي. تعادل الفريق البرتغالي قبل وقت قصير من وقت المباراة في هجوم سريع بدأه إدواردو أكينو بيبي الذي أرسل الكرة إلى فابيو فييرا الذي أعادها من اليسار. اخترع المهاجم البرازيلي كرة كبيرة تغلبت على حارس المرمى أنتوني لوبيز. حافظت الصدمة على التوازن حتى الشوط الأول. بعد ذلك، أدى دخول جواو ماريو، والجرحى برونو كوستا، والكولومبي ماتيوس أوريبي إلى إبراز هيمنة بورتو. أعطت نضارة لفريق سيرجيو كونسيكاو الذي ضغط على منافسه بحثًا عن الهدف الذي، على الأقل، أعاد إحياء الفريق البرتغالي وأجبر، على الأقل، وقتًا إضافيًا. ثم حاول ذلك مع رحيل إيفانلسون، مهدي تاريمي وفيتينها إلى الملعب، وهو تغيير ثلاثي قبل ربع ساعة من النهاية. حاصر ليون الذي بدأ في العثور على مساحات للخروج على الهجوم المضاد. لم تتحرك النتيجة على الرغم من أن السكان المحليين تمكنوا من تجنب المعاناة النهائية مع بعض المناسبات الواضحة التي عايشوها. لا يزال يحقق هدفه. وصل إلى الدور ربع النهائي وأرسل المنزل إلى بورتو. - ورقة فنية: 1 - ليون: أنتوني لوبيز؛ ليو دوبوا، تياجو مينديز، كاستيلو لوكيبا، إيمرسون؛ كارل توكو إكامبي، تانغي ندومبيلي، ماكسينس كاكيريت، رومان فيفر (حسين أوار، م 66)؛ لوكاس باكيتا وموسي ديمبيلي (تينو كادوير، م 66). المدرب بيتر بوز. 1 - بورتو: ديوغو كوستا؛ زايدو، بيبي، تشانسيل مبيمبا، برونو كوستا (جواو ماريو، m.57)؛ ستيفن أوستاتيوس (ماتيوس أوريبي، m.57)، ماركو غروجيتش (فيتينها، m.79)؛ غالينو (أفانيلسون، m.75)، فابيو فييرا، إدواردو أكينو 'بيبي'؛ وتينو توني مارتينيز (ميتينيز هدي تارمي، m.75). المدرب: سيرجيو كونسيكاو. الأهداف: 1-0، م 13: موسى ديمبيلي؛ 1-1، م 27: بيبي الحكم: أوفيديو هاتيجان (رم). أظهر بطاقة صفراء لستيفن أوستاتيوس وإيفانيلسون من بورتو وليو دوبوا وماكسينس كاكويريت من ليون. الحوادث: مباراة العودة من الجولة 16 من الدوري الأوروبي لعبت في الحديقة الأولمبية في ليون. رئيس أبا/جل