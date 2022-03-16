لم تعد بحاجة إلى استخدام قناع إلزامي في مطار هيثرو.

أكبر مطار في المملكة المتحدة, لندن, 16 مطار مار هيثرو, سيستمر في تشجيع الركاب على استخدام الأقنعة في المحطات ومحطات القطار ومباني المكاتب اعتبارًا من يوم الأربعاء, على الرغم من أنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى استخدام الأقنعة. أزالت المملكة المتحدة الشرط الإلزامي لارتداء الأقنعة في نهاية يناير بحيث لم يعد مطلوبًا بموجب القانون في وسائل النقل العام والمتاجر الأمريكية. ومع ذلك، حافظت هيثرو، التي تدير العديد من الخدمات الدولية، على قواعدها حتى هذا الأسبوع. وقالت إيما جيلثورب، الرئيس التنفيذي للعمليات: «على الرغم من أننا نشجع الاستخدام المستمر، يمكننا أن نطمئن إلى أن الاستثمار في تدابير مكافحة كورونا سيستمر في إبقاء أولئك الذين يسافرون، وإن لم يكن ملحوظًا دائمًا، مع الحماية الرائعة التي توفرها اللقاحات». قلت ذلك. كما أشار هيثرو إلى أنه إذا زادت العدوى بشكل كبير أو ظهرت مخاوف جديدة، فلن تتردد المطارات في استعادة المعايير. يمكن للأشخاص الذين يرغبون في ارتداء الأقنعة الاستمرار في استخدامها. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في المملكة المتحدة، فإن الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك هي أحدث شركات الطيران لتخفيف سياستها بشأن هذه القاعدة لمنع انتشار فيروس كورونا عندما حدثت حالات يومية في المملكة المتحدة مع 109,802 شخص في الساعات العشر الماضية، توفي 200 شخص آخر. إذا تطلب بلد المقصد ارتداء قناع، يجب على الراكب ارتداء قناع على متن الطائرة. ذكرت فيرجن أتلانتيك أنها ستغير سياستها بشأن استخدام الأقنعة بدءًا من اليوم، وستكون خيارًا شخصيًا للعملاء والطاقم من الآن فصاعدًا. وأشارت شركة الطيران إلى أنها لن تحدث إلا على الرحلات الجوية بين هيثرو ومانشستر والخدمات التي لا تخضع للوائح الدولية لهذا الشرط، مثل الوجهات داخل منطقة البحر الكاريبي، مثل بربادوس وسانت لوسيا وأنتيغوا. يُطلب من المسافرين ارتداء الأقنعة عند الصعود إلى الطائرة ومغادرتها وفي مطار الوجهة، وعلى الطرق من وإلى الولايات المتحدة، ستظل الأقنعة سارية المفعول حتى 8 أبريل على الأقل. في حالة الخطوط الجوية البريطانية، يحتاج العملاء الحاليون فقط إلى ارتداء قناع على متن الرحلة إذا لزم الأمر لوجهتهم. وصف جيسون ماهوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مكتبة الإسكندرية، مشروع القانون بأنه «تقدم إيجابي» كشف مايكل أوليري من Ryanair أنه يريد أن يرى نهاية هذا الشرط الإلزامي بحلول أبريل أو مايو، وفي بداية الشهر، كانت وكالة السفر Jet2 قد خففت بالفعل قواعد استخدام الأقنعة على الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. ابتداءً من يوم الجمعة، سيتمكن جميع المسافرين من دخول المملكة المتحدة دون الحاجة إلى دخول محدد موقع الركاب أو الخضوع لاختبار COVID-19.