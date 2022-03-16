من هم المرشحون المستقلون في انتخابات 2018 الذين قدموا توقيعات كاذبة

ألقي القبض على الحاكم السابق خايمي رودريغيز كالديرون إل برونكو صباح يوم 15 مارس، كما أفاد مكتب المدعي العام لولاية نويفو ليون من خلال مكتب المدعي العام المتخصص للجرائم الانتخابية بدعم من القوة المدنية للولاية.

وبالمثل، نشر حاكم الكيان، صموئيل غارسيا، على شبكاته الاجتماعية حول الاحتجاز ضد الجدل السياسي: «لقد نجحنا أخيرًا»، حيث قدم رئيس الولاية الحالي شكوى منذ عام 2018 بتهمة تحويل الموارد العامة لرئاسته حملة.

في مايو 2018، غرّم المعهد الوطني للانتخابات خايمي رودريغيز 739,000 بيزو بعد اكتشاف مخطط تمويل غير قانوني استخدم حوالي 12.800,000 بيزو للحصول على التوقيعات اللازمة للموافقة على ترشيحه للرئاسة كمستقل.

خايمي رودريغيز، المعروف باسم «البرونكو» لتصريحاته المثيرة للجدل وصراحته، كان مرشحًا رئاسيًا مستقلاً في مسابقة 2018. كانت أول انتخابات تمكن فيها المواطنون من التنافس دون الحاجة إلى حزب سياسي، وذلك بفضل الإصلاح الانتخابي في عام 2014 الذي فتح هذا الاحتمال.

كانت متطلبات التمكن من الفوز بالترشيح هي الحصول على حوالي 866,000 توقيع ناخب لضمان وجودهم في الاقتراع. كان من المقرر توزيع الدعم في 17 ولاية مع 1٪ من سجلات كل كيان.

كان ريوس بيتر هو الشخص الذي أظهر أكثر التوقيعات الخاطئة.

وبصرف النظر عن المناقشات التي تشكلت بسبب عدم وجود مرشحين مستقلين، لأن الثلاثة ينتمون إلى أحزاب ويحصلون على الوسائل المالية، كانت هناك شكاوى بشأن عدد التوقيعات المطلوبة للتسجيل، والتي لا يمكن الحصول عليها بسهولة من قبل المتنافسين الآخرين بدون تمويل.

من بين 48 شخصًا سعوا للحصول على ترشيح، نجح ثلاثة أشخاص فقط لديهم ماضٍ سياسي، وعنوانية مارغريتا زافالا، وعضو مجلس الشيوخ عن Perredist أرماندو ريوس بيتر، وبالطبع رودريغيز كالديرون، الذي أمضى 33 عامًا في PRI.

ثم جاءت التوقيعات التي حصل عليها المتقدمون الثلاثة، حيث أن جميع المرشحين للترشيح الرئاسي، وفقًا للتحقق من صحة قواعد INE، قد أدرجوا العديد من التوقيعات في السجلات عن طريق الاحتيال.

تنافس البرونكو ومارغريتا زافالا كمرشحين للرئاسة (الصورة: كوارتوسكورو)

الشخص الذي فاز بالجائزة هو السيناتور ريوس بيتر، الذي تم الاعتراف بـ 900,000 توقيع من هذه التوقيعات على أنها كاذبة من بين مليون 700,000 توقيع.

وأعقب ذلك El Bronco، التي قدمت حوالي 338،000 توقيع زائف بين 2 مليون قاعدة تم جمعها. في حين حصلت مارغريتا زافالا على 870،000 توقيع سمحت لها بالحصول على تسجيل ترشيحها، ولكن ليس من دون أن يتم التخلص منها على الأقل 219،000 لأنها اعتبرت كاذبة من قبل المعهد.

تم سحب ريوس بيتر من المسابقة، بينما استمر زافالا وإل برونكو في المسابقة. و كان رودريغيز كالديرون قد سحب من قبل دائرة الانتخابات, و لكن بعد حكم لصالحه من المحكمة الانتخابية, تمكن من الاستمرار في العملية الانتخابية.

بصرف النظر عن برونكو، ندد صموئيل غارسيا بـ 595 موظفاً حكومياً آخر للمدعين العامين لمكافحة الفساد والجرائم الانتخابية في الولاية في عام 2018 بتهمة غسل الأموال وإساءة استخدام الموارد لصالح المشروع الرئاسي للحاكم، الذي كان في ذلك الوقت مرشحًا مستقلاً لـ رئيس.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في الأيام الأخيرة تم تجميد حسابات اثنين من المتعاونين مع الحاكم السابق: مانويل فيتال، وزير التنمية المستدامة السابق، وماريا دي لوس أنجلوس إريسوريس، التي شغلت منصب رئيس التعليم.

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