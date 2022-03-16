أوروغواي تسجل 1647 حالة جديدة من COVID-19 و 7 وفيات

مونتيفيديو، أوروغواي في يوم وفاة 7 أشخاص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا SARS-CoV-2 يوم الثلاثاء 15 مارس، سجل 1647 إصابة جديدة بـ COVID-19، وفقًا لتقرير يومي صادر عن نظام الطوارئ الوطني (Sinae). من بين 11164 تحليلًا تم إجراؤه خلال النهار، حقق 1,647 نتائج إيجابية، لذلك شهدت أوروغواي ظهور الحالات الأولى في 13 مارس 2020، حيث وصلت إلى 867,282 حالة تراكمي منذ إعلان حالة طوارئ صحية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. من هؤلاء، يعاني 9,474 من المرض، و 65 منهم في مراكز العناية المركزة (CTI). من ناحية أخرى، كان عدد الوفيات في هذا اليوم 7، لذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب COVID-19 إلى 7,110. تواجه أوروغواي موجة ثانية من Covid-19 بعد اكتشاف طفرة أوميكرون لفيروس كورونا SARS-CoV-2 في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض. فيما يتعلق بالتطعيم، أكمل 2809,810 شخص (79.31٪ من السكان) جدول التطعيم الخاص بهم عن طريق تناول جرعتين من شركة الأدوية الصينية الأنجلو-سويدية AstraZeneca Sinovac (Sinovac)، وفقًا لرصد الويب الذي طورته وزارة الصحة العامة (MSP) حتى يوم الثلاثاء في الساعة 18.27 (21. 27 بتوقيت جرينتش) وأمريكان فايزر. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 156،285 شخصًا الجرعة الأولى فقط، وتلقى 2,097,880 جرعة معززة.