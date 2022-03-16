سعر البنزين في مكسيكو سيتي في 16 مارس.

تحقق من أسعار الوقود في مكسيكو سيتي في 16 مارس قبل ملء خزان سيارتك. تختلف أسعار البنزين من يوم لآخر، لذلك من المهم معرفة قيمتها.

: 22,186 بيزو: 24,177 بيزو: 23,140 بيزو

السعر الذي تم الإبلاغ عنه عبر الإنترنت من قبل حامل الترخيص وفقًا للمنشأة الالتزامات بموجب رقم العقد في 1 أبريل 2018 من قبل لجنة تنظيم الطاقة A.

قد تختلف أسعار الوقود في المكسيك بسبب عوامل مختلفة مثل الأسعار الأساسية والضرائب والخدمات اللوجستية.

نظرًا لأن أسعار النفط يتم التعبير عنها بالدولار في جميع أنحاء العالم، فإن التكلفة الأساسية تعتمد على أسعار النفط الدولية، لذلك يتم تعديل متوسط قيمة البنزين وفقًا لسعر صرف الدولار والبيسو.

في المكسيك، يتم أيضًا دفع ضريبة على ضريبة استهلاك الوقود، والتي تحددها وزارة المالية والائتمان العام (SHCP) وتسمى ضريبة المكوس الفيدرالية (IEPS) على الإنتاج والخدمات التي تؤثر على سعر البنزين.

قد تتغير التكاليف أيضًا لأسباب لوجستية مثل النقل والتخزين. عند نقل النفط والبنزين المكرر عن طريق الأنابيب أو السفينة، تزداد التكلفة إذا زاد سعر الوقود.

يتم

تحديد العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الوقود حسب الموقع الجغرافي.

معرفة

سعر البنزين حسب الموسم

لمعرفة، قم بزيارة الموقع التالي لحكومة المكسيك

المستهلك الفيدرالي مكتب المدعي العام (بروفيكو) أيضا يجعل الموقع متاحا للمستخدمين لتقديم أحدث المعلومات عن محطات الوقود التي تبيع البنزين والديزل بأعلى وأدنى الأسعار في البلاد.

تسمى صفحة Profeco «من هو في البنزين»، والتي تستند إلى تقرير من لجنة تنظيم الطاقة (CRE) حول مبيعات التجزئة للبنزين والديزل. انقر على الرابط التالي للوصول:

Profeco كما يقدم للمستخدمين تطبيق Litro X Llitro، المتاح لنظامي التشغيل iOS و Android، حيث يمكنهم مقارنة الأسعار في محطات الوقود القريبة وتقديم الشكاوى والشكاوى.

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