تحذر وكالة الطاقة الدولية من خطر حدوث أكبر صدمة لإمدادات النفط منذ عقود

باريس، 16 مارس الأربعاء، حذرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) من خطر «أكبر أزمة توريد (نفط) منذ عقود» حول احتمال اختفاء جزء كبير من الإنتاج الروسي من السوق دون استعداد أوبك للتعويض. في تقريرها الشهري عن سوق النفط، خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل حاد توقعاتها للطلب العالمي لهذا العام بسبب ارتفاع أسعار البراميل الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. على وجه الخصوص، تم تخفيض توقعات الاستهلاك بين الربع الثاني والربع الرابع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا قبل شهر واحد فقط، مما يعني أن متوسط 950,000 برميل يوميًا أقل إجمالًا في عام 2022.