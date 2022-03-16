أبلغ الاتحاد الأوروبي و EOM عن مشتريات التصويت في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في كولومبيا.

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

لا تتوقف الشكاوى المتعلقة بالشراء المزعوم للأصوات وادعاءات تزوير الانتخابات. في الساعات القليلة الماضية، أظهرت نفس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي كيف أجريت الانتخابات التشريعية يوم الأحد 13 مارس والمشاورات الرئاسية يوم الأحد الماضي 13 مارس قدمت أحدث تقرير عن التقدم المحرز.

وفقًا للوكالة الانتخابية بقيادة عضو البرلمان في الخارج خافي لوبيز، تم قضاء اليوم بسلام، ولكن للأسف تميزت بحدث أثر على شفافية الانتخابات التي حددت المشرع الجديد وثلاثة مرشحين للرئاسة.

وقال لوبيز "ان المراقبين عثروا على علامات عديدة على شراء الاصوات وشهدوا بعض الحالات وخاصة فى المقاطعات التى تضم اكبر عدد من السكان الضعفاء، بما فى ذلك منطقة ساحل الاطلنطى ومنطقة السلام الانتقالية الخاصة (سيتريب)».

بالإضافة إلى ذلك، أشار تنفيذ Citreps إلى بعض التشوهات، كما أفاد المواطنون الذين يعيشون في الأماكن التي ستحكم فيها الدوائر الانتخابية في كولومبيا، والأرقام المتعلقة بالمؤسسات الانتخابية.

«كانت هناك العديد من العيوب التصميمية في هذا التنفيذ، من بينها استبعاد التقسيم الجغرافي مع البلديات التي يعيش فيها العديد من النازحين في مناطق الصراع»، وتساءل المسؤول بدوره عن المدة المحدودة لهذه المقاعد.

تحدث إيزاكون بلباو، رئيس الوفد إلى البرلمان الأوروبي، عن الانتخابات الأولى التي سمحت للضحايا بسن تشريع وأكد أنه تم تصفيتهم من خلال «قضايا الأمن والتمويل والاختراق للأحزاب السياسية والجماعات المسلحة التي جعلت من الصعب تحقيق الأهداف». لقد تم تصورها. كان تسجيل المرشحين الذين تربطهم علاقات أسرية مع الجناة المعروفين موضوعًا لانتقادات شديدة». قال.

وعلى الرغم من أن الزيادة في الانتخابات النسائية في هذه الانتخابات لم تكن كما هو متوقع، إلا أن المشرعين الأجانب سلطوا الضوء على زيادة في الحصص الجنسانية.

وأوضح بلباو، وهو واثق من أنها ستوفر جميع الضمانات والحدود لضمان إجراء الجولة الرئاسية الأولى في 29 مايو في الخارج بشكل صحيح، أن «عدد النساء في مجلس النواب ارتفع من 20% من البرلمان المنتهية ولايته إلى 29% من البرلمان انتخبت يوم الأحد».

على الرغم من تسجيل عدد الأصوات المسجلة من قبل EOM، سلط وفد الإقليم الأوروبي الضوء على عمل السجل الوطني للوضع المدني، الذي يسلط الضوء على أنشطة التثقيف الانتخابي التي تم تنفيذها في الانتخابات الأخيرة.

وأشار أيضا إلى العمل الذي تم القيام به لخفض الأصوات الباطلة؛ ومع ذلك، في كولومبيا، على عكس الانتخابات السابقة، زادت بشكل كبير. «بشكل عام، تمكن الشهود من مراقبة التصويت والتقاط صور لسجل النتائج دون قيود مفرطة. أدى إدخال بطاقة منفصلة إلى خفض معدل الإقبال على الفراغ بشكل كبير، وسرعان ما نشر مكتب المسجل نتائج أولية مفصلة ومسح لنتائج المائدة المستديرة». وقال لوبيز، الذى استذكر مقتل ضباط الشرطة فى مقاطعتى ميتا وكاكويتا قبل يوم التصويت.

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