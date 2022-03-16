يتم تكديس الجثث في مشرحة مدينة ميكولاييف الأوكرانية.

في فناء معهد الطب الشرعي مع مشرحة في مدينة ميكولاييف الأوكرانية، على ساحل البحر الأسود، هناك ثلج على الجثث ملفوفة في أكياس بلاستيكية رمادية، في انتظار الإخلاء.

في واحدة من هذه الصور الباردة، والجسم هو قريب من اليد، كما لو كان يصلي.ويوضح أن الروس كانوا في الواقع رمي كوكتيل مولوتوف عندما أمسكوا به.وأضاف أن يديه قيدت وإعدامها.

في مرافق الطب الشرعي المدمرة في المدينة، حيث تعرض الروس للهجوم بسبب نقص المساحة، توجد جثث أخرى على الأرض. رائحة الموت الممزوجة بالمطهرات موجودة في كل مكان.

«لم يسبق لي أن رأيت أي شيء من هذا القبيل. اعتقدت أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لنا هنا هو حادث سيارة». يقول فلاديمير، أحد عمال المشرحة، إنه يحمل سيجارة في يده. يعمل على مدار الساعة مع زملائه.

ومن بين القتلى ضحايا الحرب والمدنيين والعسكريين، وكذلك الأشخاص الذين ماتوا لأسباب طبيعية.

يقوم الطبيب بتشريح الجثة في ظروف غير صحية: في Ochkiv، على بعد بضعة كيلومترات من Mikolaiv، تحتاج إلى الذهاب إلى مخزن بارد حيث يجب أن تمر جثث ضحايا الهجوم، الذي وقع قبل بضعة أيام، من خلال عدة جثث عارية.

- «صغير جدًا» -

يعبر فلاديمير مرة أخرى الفناء ويفتح أبواب الكوابيس. تقع حوالي 30 جثة على الأرض.

يأسف فلاديمير لأنهم «صغار جدًا وأصغر من أبناء أخيهم». ويقول أيضا أن هناك جندي روسي في الجزء الخلفي من المبنى. «نحن نبقيهم بعيدا»، كما يقول.

يقوم الموظف بإزالة سلسلة الرقبة المستخدمة للهوية من الجسم بعناية.

وقعت معارك روسية عنيفة وتفجيرات في ميكولايف والمنطقة، لكن الأوكرانيين قاوموا واستعادوا حتى المطار في أقصى الشمال قبل بضعة أيام.

المدينة استراتيجية لأنها تشكل المرحلة الأخيرة من نقل مدينة أوديسا الساحلية الكبيرة.

وقالت أولغا ديروجينا، من معهد أبحاث الطب الشرعي: «منذ بداية الحرب، تلقينا 120 جثة، بما في ذلك 80 جنديا و 30 مدنيا. ويقول إن أصغر الضحايا المدنيين كان صبيا يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكان أكبرها رجلا يبلغ من العمر 70 عاما.

من الصعب التعرف على بعض الجثث. هذا ينطبق بشكل خاص على الجثث الـ 19 التي وصلت من أوشاكوف قبل يومين. نقوم بجمع عينات الحمض النووي لمعرفة المزيد عن هويتهم وتحليل الوشم والمجوهرات من قبل الخبراء.

يتم إرسال جثث الجنود إلى وطنهم. «جميعهم صغار جدًا وولدوا في 1990، 2000...»، يوضح Dierugina. «كيف تشعر اليوم؟» ، يسأل. «الخوف. كلنا لدينا أطفال»، يتذكر بعد أن صمت لفترة من الوقت.

يحاول الطبيب أن يهدأ بالدموع. يقول: «هنا في ميكولاييف، لا يزال كل شيء على ما يرام، ولكن والديفي موجودان في تشيرنيغوف (الشمال) ولا يمكن إجلاؤهما».

من معهد الطب الشرعي، هرب 15 زميلاً إلى الغرب، وكان حوالي 60 شخصًا لا يزالون يعملون، وكان 20 منهم في المشرحة.

وتابعت «لا استطيع ان اشكركم بما فيه الكفاية»، على الرغم من ان الوضع في ميكولاييف لا يزال تحت السيطرة، «اذا استمر، فاننا نتجه مباشرة الى كارثة انسانية».

خارج المشرحة، تنتظر بعض العائلات بهدوء تحت الثلج.

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