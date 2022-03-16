تايلور فريتز يهزم جاومي مونار في إنديان ويلز ليتقدم إلى الدور الثاني

الكتابة الرياضية (الولايات المتحدة الأمريكية)، فاز لاعب التنس الأمريكي تايلور فريتز في 15 مارس بالمركز العشرين في ترتيب ATP، وهزم المنافس الإسباني جاومي مونار (جاومي مونار) بثلاث مجموعات بأجزاء 6-4 و2-6 و7-6 (2) في الجولة الثالثة من إنديان ويلز ماسترز. بعد فوزه بجولتين تصفيات وجولتين رئيسيتين بالتعادل, كان على فريتز الوصول إلى الحد الأقصى ضد منار, الذي وصل إلى هذه المباراة, لكنه استسلم لكسر التعادل النهائي بعد معركة مكثفة استمرت ساعتين و 49 دقيقة. قال الإسبان وداعًا لصحراء كاليفورنيا بعد أن لعبوا بطولة رفيعة المستوى، وفي الجولة السابقة أنقذوا ثلاث كرات مباراة لهزيمة مواطنه بابلو كارينيو. هذا الثلاثاء تعافى بعد أن خسر مجموعته الأولى بأسف كبير لأنه غاب عن ثماني فرص استراحة وعوقب العام الماضي من قبل واحد من الاثنين الذي منح لفريتز 6-4 لصالح الدور نصف النهائي الأمريكي من إنديان ويلز. شوهد التأثير الذي كان ينقصه في المجموعة الأولى في المجموعة الثانية، واستعاد منار المساواة مع 6-2 الصلبة عن طريق تحويل كرتين «كسر» تحت تصرفه. هذا العام، بدأ اللاعب الإسباني، وهو رابع متأهل للتصفيات النهائية في ملبورن، المجموعة الحاسمة بشكل سيء ورآه يخسر 1-4 بينما أخذ استراحة مع أوجه القصور، لكنه رفع مستواه وتعافى حتى أجبر على كسر التعادل. لكن هذه المرة كان فريتز هو الذي كان قادرًا على التعامل مع التوتر بشكل أفضل. وسجل جميع النقاط لخدمته وذهب قدما 5-2 أمام منار، الذي فقد الثقة. على وجه الخصوص، اشتكى من وعاء كرة سيء مع 4-2 على لوحة النتائج، مما تسبب في خطأ غير مجبر ومهد الطريق لتمريرة فريتز المستديرة. سيكون المنافس القادم لفريتز هو أليكس دي ميناور، الأسترالي من إسبانيا الذي قضى على الأمريكي تومي بول (7-6 (2) و6-2). ومن بين النتائج الأخرى هذا الثلاثاء، فاز الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي، على جنوب أفريقيا لويد هاريس 6-4 و7-5. الإسباني رافائيل نادال هو أعلى بذرة في البطولة بعد إزالة الألماني ألكسندر زفيريف (رقم 3) ودانييل ميدفيديف (المركز الأول) من روسيا. سيلعب نادال ضد رايلي أوبيلكا من الولايات المتحدة في الجولة السادسة عشرة يوم الأربعاء.