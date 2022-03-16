لقد كشف العلم عن الألغاز. هل تنام أسماك القرش؟

النوم هو سلوك متفشي في عالم الحيوان. عادة ما تتميز بالجمود والاستجابة السيئة.

على الرغم من الهشاشة الكامنة في النوم، فإن استمرار الوقت التطوري يشير إلى أنه يؤدي أكثر من وظيفة أساسية واحدة. فرضية هذه الوظيفة المركزية هي أن النوم يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الطاقة من خلال تحسين الاسترخاء وتقليل معدل الأيض في اليقظة .

تم الإبلاغ عن توفير الطاقة أثناء النوم في حيوانات مختلفة، بما في ذلك البشر والقطط والجرذان والطيور وذباب الفاكهة، ولكن من غير المعروف ما إذا كان استهلاك الطاقة قد انخفض أثناء نوم الأسماك.

وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة من الباحثين من المعهد العلمي الأسترالي، تنام أسماك القرش لساعات لتوفير الطاقة .

لدراسة أجراها مايكل كيلي من جامعة غرب أستراليا, تم القبض على سبعة أسماك قرش متقلب في خليج هوراكي في شمال شرق نيوزيلندا واحتفظت بها في حوض مائي خارجي تحت ظروف الإضاءة الطبيعية. تم تغذية الحيوانات بالسردين والاحتفاظ بها لمدة أسبوعين على الأقل. قبل بدء التجربة للتأكد من أن الحيوان قد وصل إلى حالة ما بعد الامتصاص.

<صورة src=» https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UBUFHFJ65ZB7XE5GIIEHVWWMPM.jpg» العرض =» 100٪ «الارتفاع =» تلقائي» /> كان القرش يبقي عينيه مفتوحتين أثناء السباحة، لكنه وجد أن عيون هذه الحيوانات كانت مغلقة أثناء النوم (يوروبا برس)

بعد هذه الفترة، تم وضع أسماك القرش هذه ( المسماة لأن نمط لون البقع الداكنة على الجلد يشبه نمط رقعة الشطرنج) بشكل فردي في مختبر تنفسي مغلق. بدأت أجهزة التنفس الصناعي المتقطعة التلقائية وتسجيل الفيديو قبل 48 ساعة من بدء جمع البيانات، مما يسمح لكل حيوان بالتكيف مع الظروف الجديدة. ثم استمر كل بروتوكول 24 ساعة وتعرض ل12 ساعة من الضوء و 12 ساعة من الظلام.

خلال هذه الفترة، قاموا بتقييم التغيرات في معدلات استهلاك الأكسجين لمعرفة ما إذا كان النوم عاملاً حاسمًا في توفير الطاقة في الفقاريات ذات الدم البارد.

تم تقييم حالة العينين على أنها مفتوحة أو مغلقة، وتم تقييم وضعية الجسم لأسماك القرش غير النشطة على أنها مسطحة (مستلقية على قاع الخزان) أو الوقوف (الجلوس على الزعانف الصدرية). أبقى القرش عينيه مفتوحتين أثناء السباحة، لكنه اكتشف أن عيون هذه الحيوانات كانت مغلقة أثناء النوم.

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تم تصنيف حالة النشاط على أنها السباحة، والراحة (أقل من 5 دقائق من الخمول)، أو النوم (أكثر من 5 دقائق من الخمول). وقد أظهرت الدراسات أن مستويات الأكسجين في أسماك القرش تنخفض بشكل كبير أثناء النوم وتستمر لمدة 5 دقائق. علامة أخرى على أنهم نائمون هي فترة نشاط الحيوان، أي عند السباحة، تم تسجيل مستوى عال من الأكسجين.

فيما يتعلق بوضع الجسم، لاحظ العلماء أنه أثناء النوم يأخذون وضع جسم مسطح بدلاً من الراحة. بفضل هذه الدراسة، تم إسقاط نظرية قديمة مفادها أن أسماك القرش لم تغفو .

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