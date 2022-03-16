أبلغت بورتوريكو عن وقود أقل من دولار في أسبوعين

في 16 مارس، تمكنت بورتوريكو يوم الأربعاء من خفض تكاليف الوقود والديزل العامة إلى أقل من دولار واحد للتر لأول مرة منذ أسبوعين، وفقا لما ذكرته وزارة شؤون المستهلك (DACO). هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها DACO عن نطاق سعري يبدأ من أقل من دولار واحد، وتحديدًا 98 سنتًا، في السوق المحلية منذ 2 مارس، كما هو مذكور في بيان صحفي. مع الانخفاض الذي أبلغ عنه تجار الجملة في الموعد النهائي يوم الثلاثاء، قد تبدأ بورتوريكو في رؤية محطات بأسعار المستهلك أقل من 1 دولار للتر اليوم، مضيفًا DACO. لذلك، تعكس جميع محطات الوقود انخفاضًا من 3 إلى 5 سنتات لكل لتر للبنزين ومتوسط 5 إلى 6 سنتات لكل لتر للديزل. وبالتالي، يجب أن يكون سعر البنزين العادي في محطات الجزيرة حوالي 98 سنتا إلى 1.06 دولار يوم الأربعاء، في حين أن تكلفة الديزل يجب أن تتقلب بين 96 سنتا و 1.09 دولار. وفقًا لـ DACO، يرجع انخفاض الأسعار إلى استعداد روسيا وأوكرانيا للتفاوض على النزاعات المسلحة وخفض الطلب بسبب إغلاق COVID-19 في مدن مختلفة في الصين، بالإضافة إلى استعدادهما لإظهار انخفاض في الطلب. جم/لا