Playland Park: وصلت ضحية جديدة للألعاب الميكانيكية.

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«بدأ الجميع بالصراخ لإنهاء اللعبة.» يقول أنه كان رد فعل الناس من حوله عندما أدرك ما حدث له في منتصف اللعبة. لتجنب الضرر أثناء تدوير القرص، أمسك أرماس الأنبوب، لكن الحركة المفاجئة لهذا الأنبوب تسببت في تلف المعدن للجلد. وقال لأخبار ATV أن «ملابسي كانت دموية، تنزف، وسقطت ذراعي في الدم».

وصف الضحية الألم بأنه لا يطاق، لذلك قرر التخلي عن الأنبوب الذي ضرب نفسه وجسده بين الخوف والقلق، ووفقًا لمقال إعلامي، «برز من زاوية إلى أخرى من اللعبة». وفقا لصرخة الضحية ومطالب الناس، لم تتوقف اللعبة، لكنها انتظرت حتى نهاية اللعبة. في ذلك الوقت، لاحظ أن الدم خرج من ذراعه وطلب العناية الطبية.

تتهمها كاميلا أرماس بتعرضها لحادث بهذا الحجم من خلال جعلها تشعر بالذنب لما حدث عندما سئلت أين يجب أن تضع يديها أثناء الاعتناء بها. استشارت الأسرة أخصائي طبي آخر وقالت إن الضحية يجب أن تخضع لإجراء آخر قبل أن تتأذى. قالت والدة أرماس: «ما فعلوه هو تطبيق الجلد الذي كان بالخارج وشفائه هناك».

شارك Armas التفاصيل مع المنشأة حتى يتمكنوا من التواصل، ولكن منذ 31 يناير، عندما وقع الحادث، لم يتلقوا مكالمات أو رسائل مهتمة بالاستماع إلى الحادث.

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أماكن غير آمنة

كان قاصران أحدث ضحايا اللعبة المثبتة في Play Land Park. أخبرتها والدة أحدهم أن مدينة الملاهي كانت تحاول إخفاء المكان الذي تعرضت فيه الضحية لحادث. قالت نورما أغيلار أورتيغا لـ La República، «لقد غطوا اللعبة بالمظلات وبدأ الموظفون الذين كانوا هناك في عزل الناس من خلال مطالبة الناس بالمغادرة مرارًا وتكرارًا، «لم يحدث شيء».

طلب نائب مدير ليما من عمدة سوركو اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الحادث الذي وقع في بلايلاند بارك. التأخذ/الصورة: تويتر/بلدية سوركو

أغيلار هي أيضًا عمة ضحية أخرى تم حبسها في وحدة العناية المركزة (ICU) بسبب شدة الإصابة بعد الحادث. قالت أغيلار أورتيغا إنه عندما لم يتم العثور على ابنها، تلقت بعد بضع دقائق مكالمة بأن القاصر كان عند باب بلايلاند بارك، لكنها أصيبت ولم تعترف بأن الشخص الذي اتصل به لم يتم تأكيده. «لم يكن يعرف نفسه ولم يقل حتى أن ابنه تعرض لحادث». أضفت ذلك.

وأشارت المرأة إلى أن «المسؤولية هي 100٪ من بلايلاند بارك» وأنه يمكن أن يحدث لقاصر حضر مدينة ملاهي وقضى وقتًا ممتعًا مع عائلتها، لكنه اكتشف لحظة رعب. واختتم قائلا «انه ليس حدثا عرضيا، انه اهمال».

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