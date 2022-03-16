يفاجئ نونيز وبنفيكا Ajax للتقدم في دوري أبطال أوروبا

أمستردام (أسوشيتد برس) - سجل داروين نونيز هدفًا في المرحلة النهائية وفاز بنفيكا على Ajax 1-0 يوم الثلاثاء ليصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ست سنوات، منتهيًا شوط سلسًا في المنافسة الأوروبية للمنتخب الهولندي.

سجلت أوروغواي كرأس لمدة 77 دقيقة بعد ركلة حرة على اليمين، مما ساعد بنفيكا على الوصول إلى أفضل 8 فرق في المسابقة للمرة الخامسة.

تعادل الفريق 2-2 في مباراة الإياب الأولى التي أقيمت في البرتغال.

اثنين من أبطال أوروبا، بدأ بنفيكا عامه لكرة القدم في الدور التأهيلي الثالث. في عام 2016 تم إقصاؤه في الدور ربع النهائي من قبل بايرن ميونيخ.

كان Ajax أحد الفرق الثلاثة التي فازت بست مباريات في مرحلة المجموعات مع ليفربول وبايرن. ذهب الفريق الهولندي إلى الدور السادس عشر للمرة الثانية منذ عام 2006، لكنه وصل أخيرًا إلى الدور نصف النهائي قبل ثلاثة مواسم.

مع هذا الفوز، خرج بنفيكا في التعادل 1-1 على أرضه يوم الجمعة مع فيزيلا في الدوري البرتغالي، لكنه مدد سلسلة انتصاراته بـ 8 مباريات في جميع المسابقات.