ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.73% في منتصف الجلسة بسبب انخفاض النفط الخام

طوكيو 16 مارس ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 1.73٪ في منتصف جلسة منتصف اليوم بسبب ارتفاع وول ستريت وانخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط. في نهاية مفاوضات الأربعاء، ارتفع مؤشر نيكي، وهو مؤشر رئيسي لمتنزه طوكيو، بنسبة 1.73٪ أو 438.23 نقطة ليصل إلى 25,784.71 بشكل عام. من ناحية أخرى، ارتفع الموضوع الذي يجمع أكبر شركات الرسملة بنسبة 1.54٪ أو 28.14 نقطة، حتى 1،854.77 وحدة. افتتح سوق طوكيو ارتفاعًا في اليوم بسبب أرباح وول ستريت وانخفاض نفط تكساس. أغلق الانخفاض في نفط تكساس في اليوم السابق بسعر أقل من 100 دولار للبرميل، مما قلل من المخاوف الأخيرة بشأن سوق الطاقة. كان من الجدير بالذكر التصعيد الذي حصل على 4.43٪ خلال استراحة نينتندو، مطور وموزع لألعاب الفيديو. بالإضافة إلى زيادة في شركة تويوتا الرائدة عالمياً في مجال السيارات (1.99%) والشركة المصنعة لأشباه الموصلات طوكيو إلكترون (2.78%).