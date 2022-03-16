نيكي ترتفع بنسبة 1.73% إلى منتصف الجلسة بسبب انخفاض النفط الخام

طوكيو, 16 مارس ارتفع مؤشر نيكي لبورصة طوكيو بنسبة 1.73% اليوم في منتصف الجلسة, مدفوعًا بالمكاسب التي تحققت في وول ستريت وانخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط. في نهاية المفاوضات يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر نيكي، المؤشر الرئيسي لباكيه طوكيو، بنسبة 1.73٪ أو 438.23 نقطة، ليصل إلى 25,784.71 ككل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت Topix، التي تجمع أكبر شركات الرسملة، بنسبة 1.54٪ أو 28.14 نقطة، إلى 1،854.77 وحدة. افتتح سوق طوكيو اليوم أعلى، حيث أصيب بمكاسب في وول ستريت وهبوط نفط تكساس، الذي أغلق في اليوم السابق بسعر أقل من 100 دولار للبرميل، مما قلل المخاوف الأخيرة بشأن سوق الطاقة. كان من الجدير بالذكر التصعيد خلال كسر مطور وموزع ألعاب الفيديو Nintendo، الذي حصل على 4.43٪؛ بالإضافة إلى زيادات تويوتا الرائدة عالميًا في مجال السيارات (1.99٪)، والشركة المصنعة لأشباه الموصلات طوكيو إلكترون (2.78٪). رئيس cgv/مرا/ics