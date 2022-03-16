نازانين زغاري راتكليف، طعم الحرية بعد جحيم سجن إيراني

اعتقلت لمدة ست سنوات في إيران حيث عانت من جحيم السجن, تستعد نازانين زغاري راتكليف البريطانية الإيرانية للم الشمل مع زوجها وابنتها الصغيرة في لندن بعد معركة دؤوبة من أجل إطلاق سراحها.

مدير المشروع البالغ من العمر 43 عامًا والذي كان يعمل في مؤسسة تومسون رويترز، الفرع الخيري لوكالة الأنباء التي تحمل نفس الاسم، تم «تسليمه» إلى السلطات البريطانية يوم الأربعاء بعد سنوات من الكابوس.

أخذت حياتها منعطفا في 3 أبريل 2016، عندما اعتقلت مع ابنتها غابرييلا، التي كانت آنذاك في الثانية من عمرها، في مطار طهران، حيث كانت قد ذهبت لزيارة عائلتها.

اتهمت بالتآمر للإطاحة بالنظام الإسلامي، وهو الموقف الذي كانت تنكره دائما، تم فصلها عن ابنتها، التي صودرت جواز سفرها البريطاني. وفي سبتمبر/أيلول من نفس العام، حُكم على هذه المرأة ذات الجنسية المزدوجة بالسجن لمدة خمس سنوات.

كانت بداية محنة طويلة، تميزت بفترات عصيبة من العزلة في الخلايا الخالية من النوافذ، مع الإضراب عن الطعام والحرمان من الرعاية الطبية. لأكثر من شهر نامت في نفس الملابس وفكرت في الانتحار.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف المحاسب المقيم في شمال لندن لوكالة فرانس برس ان «السجن كان أمرا صعبا جدا» بالنسبة لها، التي «كانت دائما لديها شعور شديد بالولاء والعدالة».

سمحت زيارات غابرييلا، التي كانت لديها صورة لها في زنزانتها في سجن إيفين في طهران، لهذه المرأة المبتهجة ذات مرة بالتمسك بالحياة على الرغم من أنها غرقت في الاكتئاب.

في مارس 2019، منحته الحكومة البريطانية الحماية الدبلوماسية. ولكن قبل أن يرتكب بوريس جونسون، الذي كان آنذاك وزيراً للخارجية، خطأً دبلوماسياً خطيراً عندما ادعى في أواخر عام 2017 أن زغاري - راتكليف دربت صحفيين في إيران - وهو ما أنكرته - مما أعطى طهران حججاً للاحتفاظ بها.

- «لون لا يطاق» -

في أكتوبر 2019، عانت زغاري راتكليف من دراما جديدة: غابرييلا، التي عاشت منذ اعتقال والدتها في منزل أجدادها الأمهات في إيران، تعود إلى لندن مع والدها ليتم تعليمه. «ألمي لا يقاس»، كتبت المرأة بعد ذلك.

تحاول نازانين سد الفجوة عن طريق الاتصال بالفتاة الصغيرة كل يوم عبر الفيديو من منزل والديها، حيث تم وضعها تحت الإقامة الجبرية في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن الإفراج أعقبه خيبة أمل جديدة: على عكس السجناء الآخرين، لا يتم العفو عنها.

بل على العكس تماما، في أبريل 2021، بعد أن قضت عقوبتها، حُكم عليها مرة أخرى بالسجن لمدة عام واحد لمشاركتها في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في لندن في عام 2009.

من وجهة نظر زوجها، من الواضح أن نازانين «رهينة» للعبة السياسية حول دين قديم قدره 400 مليون جنيه (520 مليون دولار، 475 مليون يورو) مستحقة في المملكة المتحدة لعقد أسلحة قديم.

لم تترك راتكليف أبدًا الكفاح من أجل إطلاق سراح زوجته، التي التقى بها في عام 2007 في لندن حيث سافرت لمواصلة دراستها. للتحذير من مصيره، ذهب في إضراب عن الطعام مرتين.

درس البريطاني-الإيراني الأدب الإنجليزي في جامعة طهران وعمل في إيران لصالح Oeneges، مثل الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

مرة واحدة في المملكة المتحدة، تعاونت مع بي بي سي ميديا أكشن، وهي جمعية مرتبطة بالمجموعة السمعية البصرية، قبل أن تبدأ العمل لدى تومسون رويترز.

وفي رسالة إلى زوجها نشرت بعد عام من اعتقالها، أعربت عن خيبة أملها إزاء إيران، التي كانت «فخورة» بها ولكنها حرمتهما من «إمكانية عيش السنوات الذهبية» لابنتهما.

mpa/acc/لي