Morawiecki يدعو إلى وضع مرشح أوكرانيا السريع للاتحاد الأوروبي في كييف

كراكوف (بولندا)، 15 مارس (EFE). أصر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي على ضرورة منح أوكرانيا بسرعة وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (EU) بعد اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف. وذكرت وكالة الانباء البولندية PAP ان مورافيتسكى قال انه بعد اجتماع مع زيلينسكى فى العاصمة الاوكرانية سافر مع بيتر فيالا وجانيز جانسا من جمهورية التشيك وسلوفينيا «يتعين على الاتحاد الاوروبى اعطائه هذا الوضع فى اقرب وقت ممكن». بالإضافة إلى ذلك، دعا ياروسلاف كاتشنسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحكومي التابع للوفد البولندي الذي سافر إلى كييف، إلى إنشاء «قوة سلام دولية» لأوكرانيا، وربما حلف شمال الأطلسي. واكد كاتشنسكي ان اوكرانيا «تتطلب بعثات حفظ سلام حلف شمال الاطلسي او اطار دولي واسع النطاق» انه «بالاضافة الى التضامن والاعتراف، هناك حاجة الى الشجاعة الدولية». وأعرب زيلينسكي عن امتنانه وثقته لـ «الدول الثلاث الكبرى» في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، التي أظهرت «عدم الخوف» على الرغم من «قسوة العدوان الروسي» وحصار العاصمة. وقال رئيس اوكرانيا الذى نشر صورة للاجتماع مع قادة دول الاتحاد الاوربى على حسابه فى تيليجرام «انهم هنا لدعمنا وهذه خطوة قوية وشجاعة للغاية». التقى رئيس أوكرانيا ورئيس الوزراء دينيس شميهال يوم الثلاثاء مع مورافيتسكي وكاشينسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيت فيالا والسلوفيني يانيز جانسا. غادر رؤساء وزراء الدول الثلاث في أوروبا الشرقية في الصباح من بولندا إلى كييف بالقطار في رحلة لم يعلن عنها من قبل وأعربوا عن دعمهم لزيلينسكي وسكان العاصمة الأوكرانية المحاصرة. وذكرت مصادر بولندية انه تم الاتفاق على هذه الزيارة من قبل فى القمة غير الرسمية للاتحاد الاوربى التى عقدت فى فرساي الاسبوع الماضى. وذكر المتحدث باسم حكومة وارسو، بيورت مولر، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وممثل عن الحكومة الأمريكية كانا على علم بالزيارة. ووفقا لوارسو، فإن الوفد «يمثل الاتحاد الأوروبي في الواقع» و «توصل إلى اتفاق بين تشارلز ميشيل، رئيس المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية». زعمت مصادر من وكالات المجتمع في بروكسل أنها «تعترف» بهذه الرحلة، وسلط رئيس مجلس الإدارة الضوء على «المخاطر الأمنية» لزيارة العاصمة الأوكرانية بسبب حصار الهجوم الروسي. في رسالته الأولى على الشبكات الاجتماعية بعد وقت قصير من وصوله إلى كييف، ذكر مورافيكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن «هذه الحرب هي نتيجة لأعمال الطغاة القاسيين الذين يهاجمون المدنيين، وقنابل المدن والمستشفيات في أوكرانيا». في هذه الرسالة، كانت عدة صور لقادة بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا يرتدون ملابس غير رسمية وجلسوا معًا على طاولة بها خريطة لأوكرانيا.