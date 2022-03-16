لوكاس أوكامبوس: «لن يكون الأمر سهلاً، لن يتم إغلاق أي شيء»

اعتبر مهاجم مار اشبيلية الارجنتيني لوكاس اوكامبوس ان عودته من اولمبياد لندن يوم الخميس «لن تكون سهلة» و «لا شيء يغلق» على الرغم من ميزة هدف سانشيز بيز خوان الى وست هام الانجليزي (1-0) في المحطة الاولى من الدوري الاوروبي. كان الهدف من كويلمز أنه عندما تم تنبيهه في المحطة الأولى وأكمل الدورة الصفراء، ندم على فقدانه للمباراة بسبب العقوبات، وبهذا المعنى أشار إلى أنه «عندما يحدث هذا» يعاني «لأنها مباراة مهمة يحبها الجميع». «سأبقى هنا وحدي. الناس الذين لا يسافرون سوف يجتمعون لمقابلته. عندما ترى شيئًا يناسب اهتماماتك، سيكون من الصعب إدارته، ولن يكون الأمر سهلاً لأنه لن يتم إغلاقه على الإطلاق. لكنني سأموت مع زملائي لأنني أعرف مدى قدرتها التنافسية». وأشار إلى أن «غرفة خلع الملابس 10»، وقال «هناك دائما بعض الاختلافات»، ولكن هذه هي «الجميع قد تكيفت مع فلسفة (جولين) لوبيتيغي»، مدرب إشبيلية. وذكر، من بين أمور أخرى، تعادل فريق آخر مباريات الدوري ضد رايو فاليكانو (1-1) وذكر بالفعل أنه «لقد استوعبت بالفعل النقاط المتبقية في مدريد وأنا أفكر بالفعل في ما سيأتي لأنه ليس لدي وقت للندم عليه». وفيما يتعلق بلحظاته الشخصية، قال: «أنا تقريبا أبدا عرض في المستقبل البعيد»، و «أذهب يوما بعد يوم» لأن كرة القدم هي كذلك. الآن ألتقي مرة أخرى في وقت جيد للغاية، وأريد مواصلة المشاركة في هذا النادي منذ السنة الأولى من وصولي والقتال من أجل الهدف». قال.