قائمة المعلومات الرئيسية 6:00

الأربعاء 16 مارس 2022

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الصفحة الأولى

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EUR-GEN UKRAINE-WAR كييف - روسيا تزيد من قصف العاصمة الأوكرانية وتقوم بهجوم جديد على مدينة ماريوبول الساحلية في هجوم دموي بينما يستعد رئيس أوكرانيا لطلب دعم إضافي في خطاب غير عادي من رئيس أجنبي إلى الكونغرس الأمريكي. هو 865 words.ap picture. آخر انتقال: روسيا ترى «ريادة الأعمال» في المحادثات مفتاح الحرب الروسية الأوكرانية التي عادت إلى بولندا بعد أن زار قادة الاتحاد الأوروبي كييف

كار-جين هايتي-هيلث سترايك بورت أو برنس، هايتي - الآلاف من الأطباء والممرضات والمهنيين الطبيين الآخرين في جميع أنحاء هايتي يهاجمون احتجاجا على الزيادة في عمليات الاختطاف ذات الصلة بالعصابات. الناس يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق لدعم الإضراب.

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عوالم

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فيروس كورونا MUN-GEN - تقرير جنيف - قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم انخفض بنسبة 17٪ الأسبوع الماضي، لكن الإصابات بفيروس كوفيد-19 زادت بعد انخفاض عدد الحالات التي بدأت في يناير.

EUR-GEN المملكة المتحدة - إيران لندن - الناشطة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف (نازانين زغاري راتكليف)، المحتجز في إيران منذ ما يقرب من 6 سنوات، تغادر مطار طهران وفقا للمشرع البريطاني. 225 كلمة.

ASI-GEN كوريا الشمالية - التوتر سيول - هيونغ جين كيم وتونغ هيونغ كيم. 605 words.With ap photo.Sent

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رياضات

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ديب تين إنديان ويل إنديان ويلز، كاليفورنيا - تايلور فريتز وجون إيسنر وماديسون كي يقودون مجموعة من لاعبي التنس الأمريكيين الذين ينجون من إنديان ويلز. فاز فريتز ب6-4، 2-6، 7-6 (2) الإسباني جاومي نوكر. فاز جون إيسنر على 7-5، 6-3 من قبل سيد دييغو شوارتزمان 7-5، 6-3 في الدور التصفيات.

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