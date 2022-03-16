مفاتيح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اقترب الهجوم الروسي من مقر الحكومة الأوكرانية يوم الأربعاء في هجوم صاروخي ومدفعي على برج سكني في كييف، تاركًا المباني المشتعلة والسجائر في العاصمة والضواحي.

كثف الجيش الروسي قصف المدن الأوكرانية، مثل خاركيف المحاصر وميناء ماريوبول المختوم، مما أدى إلى تفاقم التكاليف الإنسانية للحرب.

ومع ذلك، اكتسبت الأنشطة الدبلوماسية زخما أيضا.

اتفق المفاوضون الروس والأوكرانيون على الاجتماع مرة أخرى يوم الأربعاء بعد الاجتماع الرابع، الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «أكثر واقعية» من الاجتماع السابق. وطلب الصبر بينما يستعد المسؤولون للعودة الى طاولة المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، كان زيلينسكي يأمل في تقديم طلبات مباشرة غير عادية لأعضاء الكونغرس الأمريكي، في محاولة لكسب المزيد من الدعم الغربي للغزو الروسي المدمر.

فيما يلي بعض مفاتيح التعطل:

ماذا يحدث على الأرض؟

تتصاعد سحابة من الدخان في غرب كييف بعد أن أصابت شظايا قذائف المدفعية مبنى سكني مكون من 12 طابقا في وسط العاصمة الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير الطابق العلوي وتسبب في نشوب حريق، وفقا للبيانات والصور التي وزعتها وكالات الطوارئ في المدينة.

وأبلغت الوكالة عن ضحيتين دون الكشف عما إذا كانا قد قتلا أو أصيبا.

أشارت النيران الكبيرة وسحب الدخان التي غطت مؤخرًا العديد من أبراج الشقق في كييف إلى مرحلة جديدة من الحرب ووضعت حدًا للهدوء الذي عاد إلى العاصمة بعد الاختراق الروسي الأولي.

في ضواحي كييف، استمرت المعارك وحرم الآلاف من الناس من مياه الشرب الآمنة والتدفئة. وفقًا للمسؤولين المحليين، حاولت القوات الروسية قطع طرق الإمداد إلى المدينة قبل هجوم واسع النطاق.

وفقا للسلطات، غارة جوية روسية ضد قرية مارخاليفكا في جنوب غرب العاصمة دمرت الشقق السكنية. كان مدى الضرر غير واضح.

وفقا للسلطات المحلية، تحتل روسيا حاليا مدينة إيفان كيفيتش، على بعد 80 كم (50 ميلا) شمال كييف، وتسيطر على المنطقة المحيطة على الحدود مع بيلاروسيا.

وضربت الجزء الشمالي الشرقي من خاركيف، بالقرب من الحدود الروسية، وتعرضت لقصف متكرر. وذكرت السلطات أن الجيش الأوكراني استمر في منع غزو روسيا إلى وسط المدينة.

وفي الوقت نفسه، تردد انفجار رعد بالقرب من خيرسون، وهو ميناء استراتيجي على البحر الأسود، ومحطة السكك الحديدية في منطقة زابوريا.

وحذر مكتب زيلينسكي من أن المنطقة «تواجه كارثة إنسانية».

هل سيتمكن الأوكرانيون من الإخلاء؟

وفى الجنوب الشرقى، هرب حوالى 28800 مدنى من ميناء ماريوبول المسورة عبر عدة ممرات انسانية، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون ليلة الثلاثاء.

على الرغم من حقيقة أن القوات الروسية كثفت الهجمات على المدن الساحلية حيث كافح مئات الآلاف من المدنيين من أجل البقاء دون طعام أو ماء أو حرارة، فقد نجحوا في إجلاء آلاف المركبات. وفقا للمسؤولين المحليين، استولى الجيش الروسي على أكبر مستشفى في المدينة ليلة الثلاثاء, أخذ مئات الأشخاص رهائن.

مرة أخرى, لم تتمكن القوافل الإنسانية من الوصول إلى ماريوبول بسبب الهجمات الروسية, لكنها قدمت المساعدات في الجزء الشمالي الشرقي من سومي وتركيب ممرات الإجلاء.

وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 3 ملايين لاجئ في المجموع هربوا من أوكرانيا بسبب أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

هل شاهدت ذلك مباشرة أم قمت بفحص AP؟

وسط الفوضى والدمار الذي لحق بخاركيف المحاصر، يكافح الأطباء لرعاية مرضى COVID-19 مع استمرار سقوط القنابل.

يتم سماع صفارات الإنذار للطائرات عدة مرات في اليوم في المستشفى السريري الإقليمي للأمراض المعدية في خاركيف, والبعض يجبر المرضى الضعفاء المتصلين بأجهزة التنفس الصناعي على الذهاب إلى ملاجئ القنابل المؤقتة.

«القصف يحدث من الصباح حتى الليل. شكرا لك. ولم تضرب القنبلة المستشفى بعد، لكنها يمكن أن تحدث في أي وقت». وقال الدكتور بافيل نارتوف لوكالة أسوشيتد برس.

كيف يستجيب العالم للحرب؟

قام قادة ثلاث دول أوروبية، بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، برحلة بالقطار إلى العاصمة الأوكرانية المحاصرة يوم الثلاثاء لتحمل المخاطر، معربين عن دعمهم للبلاد. واجتمعوا مع زيلنسكي للتعبير عن الأمل في أن أوكرانيا ستنضم يومًا ما إلى الاتحاد الأوروبي، وتم حرق الحطام الناجم عن الهجوم الروسي في الخارج.

وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض، بعد تدخل زيلينسكي عن بعد في الكونغرس الأمريكي، كان من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا. وشمل هذا المبلغ أموالاً للأسلحة المضادة للدروع والدفاع الجوي، وسيصل المبلغ الإجمالي المعلن عنه الأسبوع الماضي وحده إلى مليار دولار.

كما يخطط بايدن للسفر إلى أوروبا الأسبوع المقبل للقاء وجهاً لوجه مع القادة الأوروبيين، ومناقشة غزو روسيا، وحضور قمة خاصة للناتو في بروكسل. عزز حلف شمال الأطلسي جناحه الشرقي بالقوات والمعدات لمنع روسيا من غزو دولها الأعضاء.

في جميع أنحاء العالم، واصلت حكومات مختلفة الانتقام من موسكو بسبب الغزو. كانت الولايات المتحدة تتابع أصول الضباط العسكريين الروس في جولة جديدة من العقوبات. أعلن الاتحاد الأوروبي عن تدابير جديدة لمعاقبة رومان أبراموفيتش، صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم، وحظر ترف القلة الروسية.