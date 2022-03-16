كامالا هاريس تندد بفجوة الأجور باعتبارها «ضريبة» للنساء

واشنطن، 15 مارس اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الثلاثاء بأن الفجوة في الأجور بين الجنسين بمثابة «ضريبة» للعديد من النساء الأمريكيات. يتعين على العديد من النساء الأمريكيات العمل بين 15 و 23 شهرًا لكسب نفس المبلغ الذي يتلقاه الرجال في السنة. قاد هاريس قمة نظمها البيت الأبيض بمناسبة يوم المساواة في الأجور، حتى السنة التي يجب على المرأة الأمريكية العادية أن تسعى جاهدة لكسب نفس المبلغ الذي حصل عليه الرجل الأمريكي العادي طوال عام 2021. هذا العام، وصلت هذه النقطة قبل 9 أيام من سابقتها، لكن الفجوة أكبر بالنسبة للنساء السود، وقبل كل شيء، بالنسبة للنساء اللاتينيات اللواتي لا يتطابقن مع المتوسط الذي يراه الرجال لعام 2021 حتى 8 ديسمبر 2022. قال هاريس: «بالنسبة لعدد كبير جدًا من النساء، تعمل فجوة الأجور بين الجنسين في الواقع كضريبة، مما يجعل دفع الفواتير والاستثمار في المستقبل أكثر صعوبة». وقال نائب الرئيس إن النساء اللواتي يعملن بدوام كامل يكسبن في المتوسط «83 سنتا فقط لكل دولار يحصل عليه الرجال»، وهي نسبة تخفي تفاوتات عرقية وعرقية كبيرة. وفقا للرابطة الأمريكية لنساء الكليات والجامعات (AAUW)، عانى اللاتينيون الأكثر تضررا من الفجوة في الأجور. إنه يتقاضى 49 سنتًا فقط لكل دولار مدفوع للبيض، لذلك لن يأتي نفس يوم الأجور حتى 8 ديسمبر. بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية، تبلغ الفجوة 50 سنتًا، ويوم المساواة في الأجر هو 30 نوفمبر، بينما تحصل النساء الأمريكيات من أصل أفريقي على 58 سنتًا لكل دولار تدفع إلى البيض وستصل إلى هذا الإنجاز في 21 سبتمبر. «على مدار 40 عامًا من العمل، ستخسر النساء حوالي 400,000 دولار. بالنسبة للنساء السود واللاتينيات والأمريكيات الأصليين، فإن فقدان الأجور يقترب من مليون دولار». ذكرت هاريس. ثم التقى نائب الرئيس بالعديد من لاعبي كرة القدم من المنتخب الأمريكي للسيدات، الذين قاضوا الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بسبب التمييز في الأجور فيما يتعلق بما يدعي لاعبو المنتخب الوطني للرجال في عام 2019. في نهاية فبراير، أغلق المنتخب الوطني والاتحاد اتفاقًا يقضي بأن يحصل اللاعبون على 24 مليون دولار كتعويض ويحصلون على نفس الراتب الذي يحصل عليه فريق الرجال. احتفل هاريس في اجتماع شارك فيه لاعبون مثل كيلي أوهارا ومارغريت بورس شخصيًا، وفعلت ميغان رافينو الشهيرة ذلك إلكترونيًا. كما انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحدث في وقت لاحق بمناسبة يوم المساواة في الأجور، وأعلن عن خطط لحظر الحكومة الفيدرالية من الوصول إلى سجلات رواتب الباحثين عن عمل الجدد لتجنب استمرار فجوة الأجور. قال بايدن: «آمل أن يكون هذا بمثابة مثال يجب على الشركات الخاصة اتباعه». الأفضل جنيه إسترليني/نبضة في الدقيقة