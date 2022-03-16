القاضي يأمر الرئيس السابق كوزينسكي بمنع مغادرة بيرو

ليما، 15 مارس أمر القضاء البيروفي يوم الثلاثاء عائق مغادرة البلاد والمثول مع قيود لمدة 30 شهرا ضد الرئيس السابق بيدرو بابلو كوزينسكي (2016-2018) وآخرين متهمين في تحقيق في المساهمات غير النظامية المزعومة له الحملة الانتخابية لعام 2016. وأفاد مكتب المدعي العام بأن هذا التحقيق يشمل، بالإضافة إلى كوزينسكي، المواطنين كارلوس بورتوكاريرو، وألفونسو غرادوس، وخوسيه لابان، وماركوس بريالي، وجيوفانا فيوليتا لوبيز، ومانويل راموس. بعد دعم المدعي العام الإقليمي كارلوس بوما كيسبي، من المكتب الرابع لمكتب المدعي العام الثاني المتخصص في جريمة غسل الأموال، اتهم كوزينسكي بارتكاب جريمة التضليل المزعوم في الإجراءات الإدارية والاحتيال الإجرائي. كما قبل القاضي فيكتور زونيغا الطلب الضريبي لمنع كوزينسكي وغرادوس وبورتوكاريرو ولابان وبريالي من مغادرة البلد. وأوضح أن المحققين المشاركين والشهود و «المتعاونين الفعالين» الطموحين (المبلغين الحائزين على جوائز) فصلوا في شهاداتهم كيف أن قادة الحزب السياسي البيروفي لحزب كامبيو (PPK) استخدموا الأموال غير المشروعة لقضاء الحملة الرئاسية لعام 2016. بدأ التحقيق في هذه القضية في ديسمبر 2018 بعد أن نفى خمسة مواطنين ظهروا كمساهمين اقتصاديين في حملة حزب الشعب الكردي أنهم سلموا ما مجموعه 161,647 باطن (43,688 دولار). وبالإضافة إلى ذلك، كشف أحد المتعاونين الطموحين مع العدالة لمكتب المدعي العام أن شركة بناء ساهمت بمبلغ 000 100 دولار لحملة كوزينسكي، التي لم تكن مسجلة رسميا لدى المكتب الوطني للعمليات الانتخابية (ONPE). وفي شباط/فبراير الماضي، أمر قاض آخر بمنع كوزينسكي ووزيرين سابقين من مغادرة بيرو لمدة 12 شهراً كجزء من التحقيق في قضية مرتبطة بشركة أودبريشت أثناء إدارة أليخاندرو توليدو (2001-2006). واتخذ القرار القاضي خورخي شافيز، من محكمة التحقيق التحضيرية الوطنية السابعة التابعة للمحكمة العليا، في إطار التحقيق في أعمال الفساد المزعومة خلال مشروع الطريق السريع بين جنوب المحيط بين بيرو والبرازيل. كان كوزينسكي، الذي استقال من الرئاسة البيروفية في مارس 2018، يقضي مذكرة إقامة جبرية منذ أبريل 2019 أثناء التحقيق معه بتهمة ربط إحدى شركاته بمدفوعات غير قانونية مزعومة من قبل أودبريشت. كما تورط الرئيس السابق في التحقيق في «أوراق باندورا»، حيث يقال أنه استحوذ على شركة في الملاذ الضريبي لجزر فيرجن البريطانية عندما كان وزير الاقتصاد في توليدو. رئيس الدبل/cfa