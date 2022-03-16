جوفنتوت، المدرب كارليس دوران، الموسم المحدث 3

بادالونا (برشلونة)، 16 مارس أعلن جوفنتوت من بادالونا تجديد المدرب كارليس دوران يوم الخميس. في المؤتمر الصحفي، انضم المدرب نفسه إلى رئيس النادي، خوانان موراليس، والمدير الفني جوردي مارتي. وفقًا لـ Juanan Morales، تم إغلاق العقد مع دوران في بداية فبراير، وحتى عام 2025 سيكون من الممكن اختيار موسم ثالث بتنسيق موسمين. وقال موراليس: «لم يتم تجديد كارليس دوران لأنه فاز أو خسر مباراة، ولكنه نتيجة كل العمل الذي تم تنفيذه بأفكار ومشاريع واضحة للغاية نتشاركها». أوضح جوردي مارتي، المدير الفني لشركة Verdinegro، أن النادي يريد أن يكون لديه «شخص ما في المنزل» لإكمال مشروع «نما فيه الفريق خطوة أبعد مما كان متوقعًا». وصل كارليس دوران، الذي رافق الفريق بأكمله في مؤتمر صحفي، إلى جوفنتوت في فبراير 2018، وكان «سعيدًا جدًا وممتنًا» للأندية وفرق التدريب والعائلات واللاعبين لهذا التجديد لإنقاذ الفريق من خفض رتبته وتحسين النتائج في كل موسم. «هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، إنه التجديد الثاني، وبعد كل تجديد نشأنا ومعنا رفعنا Joventut ووضعناه مع لاعبين من أماكننا ومنازلنا المفضلة». وأكد المدرب. قال المدرب فيردينيغرو أنه «محظوظ» لبقائه في النادي وبدأ كمدرب في فئته الفرعية وكان «محظوظًا» لبقائه في نادي يعرف «احتياجاته». «أنا قبل بضع سنوات لجعل Joventut أكبر إن أمكن.» قال. ومع ذلك، اعترف دوران بأن لديه «شكوك» حول البقاء في فريق يحفز «الاحتياجات الشخصية» لأن جوفنتوت كان نادي «بطل» مع الطلب «الأقصى» وكانت الحدود الرياضية «أعلى من أي وقت مضى». «لا أعرف ما إذا كان لعب Euroleague هو الحد الأقصى، لكنني لا أعرف ما إذا كان السقف مرتفعًا جدًا ونحن مستعدون. الهدف هو محاولة أن تكون الأفضل في جميع المسابقات وأن تكون مستعدًا لنا عند لعب دوري اليورو». قال المدرب. قال رئيس جوفنتوت خوانان موراليس إن الحصول على أفضل منافسة في القارة سيكون «جائزة كبيرة جدًا» يريدون الفوز بها, وأنهم لا يرون الأندية «تستسلم» فقط في حالة نجاحها هذا الموسم. فاز بكأس اليورو وحتى المتأهلين للتصفيات النهائية. فيما يتعلق بالفريق الذي سيحصل عليه دوران في الموسم المقبل، أشار المدرب إلى أنه على الرغم من أن النسبة المئوية للاعبين الذين يكون عقدهم صالحًا، إلا أنه سيكون هناك «اختلافات». قال دوران: «نماذجنا (مع لاعبي الأكاديمية) وهياكلها قوية، لكن الأمور تحدث طوال الوقت في الصيف». قلت ذلك.