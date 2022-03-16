اليابان ستسحب صفقتها التجارية لصالح روسيا

طوكيو, 16 تخطط مار اليابان لسحب معاملتها التجارية المواتية لروسيا كجزء من العقوبات التي كانت تتبناها ضد موسكو لغزوها لأوكرانيا, كما أعلنت يوم الأربعاء من قبل الحكومة اليابانية. وقال المتحدث التنفيذى اليابانى هيروكازو ماتسونو فى مؤتمر صحفى اليوم "كما يشير بيان مجموعة السبع، فقد تقرر اتخاذ اجراء لازالة وضع المعاملة التجارية المواتية لروسيا، ونحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الاجراءات بشأن المنتجات المستوردة من روسيا». واضاف المتحدث ان اليابان "ستتخذ الاجراءات المناسبة" فى هذا السياق دون تحديد متى ستبدأ بالضبط اجراءات لتجريد روسيا من وضعها المؤيد الذى سيكون من الضرورى اعتماد تعديل تشريعى له فى البرلمان الوطنى. وشرط «الدولة الأولى بالرعاية» هو اتفاق تم إنشاؤه لضمان عدم التمييز في التجارة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. الحصول على هذا الوضع يعني أنه إذا تم منح دولة ميزة خاصة، مثل تخفيض التعريفة الجمركية على منتجات معينة، يجب أن يتم الشيء نفسه مع الأعضاء الآخرين، مع استثناءات. انضمت روسيا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2012، وباعتبارها واحدة من 164 عضوا، كانت اليابان تطبق نفس معدلات التعريفة الجمركية على الأراضي على الواردات الروسية كما فعلت مع الدول المشاركة الأخرى. وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان قرار اليابان بتركها بدون وضع تفضيلي سيؤثر بشكل اساسى على واردات المنتجات مثل الاسماك والمأكولات البحرية. وبلغت الواردات اليابانية من هذه المنتجات من روسيا 138.1 مليار ين (حوالي 1.06 مليار يورو) في عام 2021، أي حوالي 8.6٪ من الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة بعد الصين (18.1٪) وشيلي (8.9٪). بلغت القيمة الإجمالية للواردات من روسيا إلى اليابان 1.54 تريليون ين العام الماضي (11.56 مليار يورو). وكانت معدلات الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهي الواردات الرئيسية لروسيا إلى اليابان، صفرا حتى قبل المعاملة التفضيلية، وفي الوقت الحاضر لن تنظر الحكومة في تغييرها بسبب اعتمادها على الطاقة ومشاركة الشركات اليابانية في المزارع في هذا القطاع. يبلغ الاكتفاء الذاتي للطاقة في اليابان حاليًا حوالي 11٪، ويعتمد إمداداتها بشكل كبير من الخارج. على الرغم من حقيقة أن 3.6٪ فقط من واردات النفط الخام الياباني و 8.8٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال جاءت من روسيا في عام 2021، فإن الشركات اليابانية لديها علاقات ومصالح قوية مع مشاريع الطاقة في الدولة المجاورة، وخاصة تلك الموجودة في سخالين. رئيس مرا-yk/أهغ/ics