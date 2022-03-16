تخرج غواتيمالا 1,600 ضابط شرطة لمحاولة خفض معدل العنف

مدينة غواتيمالا 15 مارس شارك رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي في تخريج أكثر من 1600 ضابط جديد من الشرطة المدنية الوطنية يوم الثلاثاء كجزء من استراتيجية الحكومة للحد من جرائم القتل والاضطرابات في دول أمريكا الوسطى. في حفل التخرج الذي أقيم في أكاديمية الشرطة في الجزء الشمالي من مدينة غواتيمالا، اعترف الرئيس بأن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى «لديها قضايا أمنية تمامًا مثل أي شخص آخر». وذكر جياماتي في خطابه أن 401 امرأة و 205 1 رجال تخرجوا كأعضاء جدد في الشرطة المدنية الوطنية، وأن الشرطة مسؤولة عن رعاية السكان. وأكد جياماتي أنه قبل التخرج، خضع الوكلاء لدورة تدريبية وتدريبية استمرت حوالي ستة أشهر لضمان سلامة 18 مليون شخص يعيشون في أراضي غواتيمالا. وقال وزير الداخلية (وزارة الداخلية) ديفيد نابليون بارينتوس إن ضباط الشرطة الجدد تمت إضافتهم إلى 1500 شخص تخرجوا في عام 2021، ليصلوا إلى 62.3٪ من هدف تخرج الشرطة الذي تم تحديده في السنوات الأربع لهذه الحكومة. ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الشرطة المدنية في غواتيمالا لديها ما مجموعه 42،000 عضو في 22 مقاطعة. وقال المسؤول انه بعد تخرجه من وكيل جديد، يسعى الى خفض معدل جرائم القتل فى دول امريكا الوسطى التى اغلقت العام الماضى مع 16.6 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة، وفقا لما ذكره بارينتوس. ووفقا للوزير، فإن الهدف من إدارة جياماتي هو خفض معدل القتل إلى 8 أشخاص لكل 100،000 شخص في غواتيمالا. يدعي بارينتوس أن جرائم القتل قد انخفضت، لكنه يشير إلى أن معدل جرائم القتل في غواتيمالا هو 28 شخصا لكل 100،000 من السكان، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة دعم موتو (GAM) صدر يوم الثلاثاء. تعد غواتيمالا واحدة من أكثر 20 دولة عنفًا في العالم، وفقًا للسجلات الأخيرة للمنظمات الدولية، حيث سجلت 4078 جريمة قتل في عام 2022، بزيادة 16.5٪ عن 3500 جريمة مسجلة في عام 2020.