جوجيا تفوز بكأس العالم للمنحدرات الثالثة

مدريد 16 مارس كأس العالم انحدار السيدات ذهب يوم الأربعاء للمرة الثالثة في يد صوفيا جوجيا، إيطاليا، التي فازت بالفوز قبل منافس آخر، كورين سوتر من سويسرا، في نهائي كورشوفيل (فرنسا). اتخذت الولايات المتحدة ميكايلا شيفرين خطوة كبيرة نحو الفوز العام لكأس العالم احتلت المنافس الرئيسي لشيفرين، السلوفاكية بيترا فلهوفا، المركز السادس عشر. حكم عليه غوجيا بالهبوط وأضاف ألقاب لأولئك الذين حققوها بالفعل في 2018 و 2021. قبل شهر واحد فقط تم إعلانها الوصيفة الأولمبية في فئة تخصص بكين وفازت بالميدالية الذهبية في بيونغ تشانغ 2018 قبل أربع سنوات. فازت إيطاليا وسوتر، اللذان فازا بالميدالية الذهبية في بكين عام 2022، بالفوز النهائي لجنرال الهبوط في سباق واحد، ووصل كل شيء إلى كورشوفيل قبل 75 نقطة لصالح بيرغامو. كان على سوتر أن يفوز ليسلب الكرة البلورية الصغيرة من غوجيا، الذي حصل على 0.68 في المركز الثاني عشر في شيفرين. كان سوتر 0.98 في التاسع عشر. على المسار الفرنسي الذي يبلغ طوله 2,307 متر، كان الأمريكي ذو التغطية الصعبة يقترب من الفوز المطلق في الكأس. أنهى هبوطه في 1:27 .00، تليها كريستين شوير من النمسا وجوانا هالين من سويسرا، وكلاهما بانخفاض إلى 0.10. سجل غوزيا 504 نقطة في ترتيب الهبوط، تليها سوتر 407 و 339 نقطة لإستر ليديكا في جمهورية التشيك. في الترتيب العام، سجل شيفرين 1،345 نقطة، والتي سجلت 1.189 نقطة على سلوفاكيا بيترا فلهوفا. يهدف الأمريكي إلى الفوز النهائي الرابع بدون ميدالية في ستة أحداث في سن 26 بعد نسيان أولمبياد بكين. رجال/جاغ