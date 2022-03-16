الرئيس الإكوادوري يعارض قانون الإجهاض

كيتو (أسوشيتد برس) - اعترض الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الثلاثاء جزئيًا على القوانين التي أقرها الكونغرس والتي تسمح بالإجهاض بسبب الاغتصاب, بما في ذلك توحيد المواعيد النهائية لإنهاء الحمل وتحديد متطلبات الحصول على تلك الحقوق.

وفي رسالة نُشرت على حسابه على تويتر، قال الرئيس: «سيتشكل قراري دائمًا ضمن الحدود المحددة في الوظيفة الدستورية؛ ولهذا قررت تضمين تعليقات على مشروع القانون لضمان ملاءمته تمامًا لحكم المحكمة الدستورية».

كما دعت إلى توسيع قرار الطبيب بشأن المعارضة الضميرية ليشمل شرط الإجهاض. يعلن الحاكم نفسه مدافعًا عن الحياة منذ الحمل، ولكن في حملة للرئاسة اقترح احترام القرارات التي لا تتوافق مع أفكاره الخاصة. تم تقديم الاستئناف قبل يومين من الموعد النهائي للنطق القانوني، ويجب على المشرعين الآن الحكم لمدة 30 يومًا.

في منتصف فبراير, أقر الكونجرس قانونًا في أبريل من العام الماضي بشأن ما يسمى انقطاع الحمل بالاغتصاب لتنظيم قرار المحكمة الدستورية بعدم تجريم الإجهاض أثناء الحمل كسبب له.

تم الإبلاغ عن آلاف حالات الاغتصاب وجرائم الإجهاض كل عام في البلد، ويمكن معاقبتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 7 سنوات للأمهات لأسباب أخرى، وسجن من سنة إلى 3 سنوات لمن يساعدون في تنفيذها.

سجل مكتب المدعي العام الإكوادوري أكثر من 27,000 شكوى اغتصاب بين عامي 2016 و 2020. كانت هناك 4884 حالة في عام 2016، و 5,045 حالة في عام 2017، و 5667 حالة في عام 2018، و 6034 حالة في عام 2019. في عام 2020، تم تخفيضه إلى 5450، لكن الانخفاض لم يكن بسبب انخفاض الجريمة، ولكن بسبب السياسات التي تواجه جائحة الفيروس التاجي، يرجع ذلك إلى حقيقة أن الضحايا لا يستطيعون المغادرة.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان، فإن أكثر من 000 3 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة حوامل كل عام، وأن 12في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة كانوا حوامل مرة واحدة على الأقل.

من بين البلدان في الولايات المتحدة التي يمكن فيها إنهاء الحمل دون شروط الأرجنتين وأوروغواي وكوبا، على الرغم من أن الولايات المتحدة وكندا تسمح بذلك أيضًا، ولكن في بوليفيا وكولومبيا وبيرو يمكن في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم. على العكس من ذلك، في البرازيل وغواتيمالا والمكسيك وبنما وباراغواي وفنزويلا، أضافت بعض الولايات المكسيكية أسبابًا أخرى، لكن الإجهاض محظور إلا في الحالات التي تهدد صحة الأم.

وتحظر السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس والجمهورية الدومينيكية إنهاء الحمل دون استثناء.