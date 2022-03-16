تضيف الإكوادور 1,066 حالة جديدة من covid-19 وتتراكم 850,765 في الجائحة

أضافت كيتو، 15 مارس الإكوادور، 1,066 حالة جديدة من covid-19 يوم الثلاثاء، حيث تراكمت 850,765 إيجابية خلال الوباء، وفقًا لوزارة الصحة العامة في أحدث تقرير يومي لها. وصل سجل الوفيات التراكمية والمؤكدة من covid-19 إلى 25,158 (4 أكثر من يوم الاثنين)، بالإضافة إلى 10,196 حالة وفاة «محتملة» مع المرض، لما مجموعه 35,354 حالة وفاة. مقاطعة بيتشينتشا الأنديز، عاصمتها كيتو، لديها أكبر عدد من الإصابات مع 312,470 إيجابية، 576 أكثر من الرقم القياسي يوم الاثنين؛ تليها ساحل غواياس، عاصمتها غواياكيل، مع 133،271 (51 إضافية). ثم تظهر مقاطعات مانابي (651 54)، وإل أورو (000 49)، وأزواي (907 40)، ولوخا (37127)، وإمبابورا (29049)، وتونغوراهوا (26494)، وكوتوباكسي (795 17)، ولوس ريوس (208 17)، وسانتو دومينغو دي لوس تساخيلاس (6816) 4). فيما يتعلق بالوضع في الكانتونات أو البلديات، يذكر التقرير أن كيتو هي المدينة الإكوادورية الأكثر تضررا من covid-19 مع 288,731 إصابة خلال الوباء (494 أكثر من يوم الاثنين)، تليها غواياكيل مع 98,910 (43 إضافية). في وقت لاحق، ظهرت مدن مثل كوينكا (31،911)، ماتشالا (25,646)، لوجا (22،383)، أمباتو (20،180)، بورتوفيجو (17,184)، إيبارا (16,352) وسانتو دومينغو (14,726). يحدد التقرير اليومي عن خطة التطعيم ضد covid-19 في الإكوادور، مع قطع حتى 14 مارس، أنه تم تطبيق 32,710303 لقاحات، منها 14،260، 753 تتوافق مع الجرعات الأولى، 13656,578 إلى التطبيقات الثانية و 4792,972 للتعزيزات. من إجمالي عدد اللقاحات المطبقة، 16,039,461 تأتي من شركة الأدوية الصينية Sinovac، 9,825,201 من شركة فايزر الأمريكية و 6,238,356 من شركة AstraZeneca البريطانية. وبالمثل، فإن 583,729 من اللقاحات التي تم تلقيحها تتوافق مع CanSino الصيني، مع تطبيق واحد ويتم حقنه أيضًا كمعزز. رئيس fa/fgg/نسخة