بغال المخدرات: النظام المنحرف الذي يستغل النساء الفقيرات لإرسال الكوكايين إلى باتاغونيا

بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، وصلت إم إف، وهي امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا، ولدت في باراغواي، أم لطفل، بالسيارة إلى محطة حافلات Liniers. تم أخذها إلى هناك بالسيارة من قبل رجل، J.R، 51 عامًا، ولد أيضًا في باراغواي.

خرجت M.F من السيارة بعصبية. اضطررت إلى الصعود على سلك. وجهتك: إلى سان مارتن دي لوس أنديس، نيوكوين. وفي ذلك الوقت، قامت مجموعة من شعبة الاتجار بالمخدرات بالمقاطعة الوطنية، بموجب أوامر من المحكمة الاتحادية رقم 2 في مورون، برئاسة القاضي خورخي رودريغيز، باعتراضتهم. وهكذا، استولوا على حقيبة ظهر المرأة ووجدوا ما كانوا يبحثون عنه: 1،044 كيلوغراما من الكوكايين . لكن المرأة لم تكن محور التحقيق، على الإطلاق، ولكن الرجل الذي أخذها إلى هناك. J.R، الذي يحتفظ باسمه احتياطياً من قبل السلطات حتى لا يعرض التحقيق للخطر، تبعه منذ أكثر من عام من قبل نظام العدالة الفيدرالي. كانوا يبحثون عنه بسبب خطوة قذرة ثابتة صامتة في تجارة المخدرات في السنوات الأخيرة: إرسال النساء الفقيرات إلى باتاغونيا مثل البغال لنقل الكوكايين.

وهكذا، تم القبض على كلاهما. وكانت هناك غارات تتعلق بالقضية في فيلا لوغانو وميرلو وإستيبان إتشيفيريا وفي مدينة روزاريو، مع اعتقال اثنين آخرين. ورفض المتهمون الأربعة الإدلاء بشهادتهم أمام سكرتيرة المحكمة التي تحقق في القضية، لورينا رينوسو.

إن فقر الضحية، مع وجود طفل في رعايته، هو عامل حاسم في المؤامرة». نعتقد أنهم استخدموا النساء بسبب حالة الضرورة القصوى. لقد قمت بنفس الرحلة قبل عشرة أيام, قال محقق في القضية لـ Infobae.

جزء مما تم اختطافه في محطة Liniers

بدأ التحقيق ضد J.R في أبريل 2021 بعد شكوى مجهولة وصلت إلى العدالة. أولاً، تبع المحققون المشتبه به، ولم يعثروا على أي دليل يربطه بتهريب المخدرات. لذا، طلب المحققون تدخل هاتفه. هناك، تم الكشف عن شبكة الاتصالات التي حافظ عليها J.R بين فيلا لوغانو ومنطقة بوينس آيرس وروزاريو، الأماكن التي حصل فيها على المخدرات ثم باعها في جنوب البلاد.

«قاموا بعمليات شراء منفصلة ثم أرسلوها بالحافلة إلى الجنوب مع البغال. في الواقع، حول هذه الدفعة الأخيرة التي تم اعتراضها تحدثوا عن نقلها من نيوكوين إلى أوشوايا. عندما وصلت الفتاة، اضطرت إلى تغيير بطاقة SIM في الهاتف الخلوي»، يقول مصدر في القضية.

ومع ذلك، أكثر من مجرد حدث معزول، هو المنطق التاريخي لتجار المخدرات لجلب الكوكايين إلى باتاغونيا: للاستفادة من ضعف المرأة، واستخدامها كبغل والحصول على «حزمة» إلى وجهتها دون تلطيخ أيديهم.

تشير التحقيقات الفيدرالية إلى أن المنظمات العاملة في ذلك الجزء من البلاد تزود المادة التي يجمعها المتجرون كمخزون، سواء في فيلا 1-11-14 في باجو فلوريس وفي أحياء مختلفة مثل مونسيرات أو سان تيلمو أو باراكاس. الفرقة بقيادة J.R أيضا تجار الجملة في لوغانو، في مواقع مختلفة في كونوربانو وفي روزاريو.

محافظة في إحدى الغارات.

لكي يحدث هذا، فإن نظام البغل أساسي. تستعمل العصابات النساء تحت الضغط في حالات الضعف. من الصعب جدًا اكتشاف الشحن، إذا كان عن طريق البر، ما لم يعرف الباحثون مسبقًا وجود البغل . لا يتعلق الأمر بالنساء فقط، من ناحية أخرى. قضية كريستيان إسبينوزا، المغني السابق من يربا برافا، اعتقل في أبريل 2019 في Aeroparque مع تقريبا كيلو موزعة في بطنه وأعضائهم التناسلية مؤطرة, و فقا لمصادر في Tribunales, في هذا المنطق.

يتخطى المتاجرون الدومينيكيون بقوة في هذا المجال. في سبتمبر 2018، انفصلت الشرطة الفيدرالية بعد تسعة أشهر من التحقيق في «الفرقة الكاريبية» المكونة من أربعة دومينيكيين وكولومبي واحد يعمل في تشوبوت وسانتا كروز. تم العثور على ما يقرب من سبعة كيلوغرامات من الكوكايين في حقيبة وصلت إلى كومودورو ريفادافيا من العاصمة الفيدرالية.

في 9 مايو 2016، في موقع أرويو فيردي في تشوبوت، سقطت امرأة متحولة، مصففة شعر وفقا لنفسها، من سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان، مع ثلاثة كيلوغرامات ونصف من الكوكايين عندما شم كلب مضاد للمخدرات حقيبتها على هاتف محمول لشركة دون أوتو في طريقها إلى كومودورو ريفادافيا. وقال إن الحقيبة ليست له، وأنها تنتمي إلى «مواطن» التقى به في حانة في باركي باتريسيوس، الذي سيدفع له 10،000 بيزو إذا سلمها إلى «مواطن آخر» في كاليتا أوليفيا. وتم ضبط هاتفه الخلوي وتفتيشه. وكان أحد جهات الاتصال قد كتب له: «أنا في انتظار 3K، ما حدث، قل لي». وحكمت عليها محكمة الشفوي الاتحادية في كومودورو ريفادافيا في 13 أبريل/نيسان 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات. للحكم استخدموا اسم ولادته، قسوة النظام القضائي ضده.

المزيد من العناصر المختطفة في الغارات.

كانت إحدى الحالات الرمزية حالة خوانا دي سيوداد إيفيتا. في 4 مارس 2019، شعرت PSA بذلك في منطقة ما قبل الصعود إلى الطائرة في Jorge Newbery Aeopark. كان لديه تذكرة إلى المطار في ريو غاليغوس، مقاطعة سانتا كروز، على رحلة الخطوط الجوية الأرجنتينية 1850: كان لديهم سرواله أسفل ووجدوا ما يقرب من نصف كيلو من الكوكايين عالقة في ملابسه الداخلية. بعصبية، تعرق، وضعت علامة على رجل يرتدي سترة مطرزة كان في منطقة الصعود: الشخص المسؤول عن حراستها طوال الرحلة. لقد تواصلوا عن طريق رسالة نصية في الأيام الأخيرة, خوانا والرجل. «أنا مستعد»، كان قد كتب لها قبل مغادرته. كانوا قد وصلوا إلى Aeroparque في نفس السيارة، فولكس واجن بوينتر.

وجرت محاكمة خوانا من قبل القاضي سيباستيان كازانيلو، رئيس المحكمة الاتحادية رقم 7، ولكن دون احتجاز سابق للمحاكمة. بعد مرور بعض الوقت، برئها كازانيلو من القضية بإقالة موقعة في 13 يونيو 2020. و أدركت القاضية أنه ليس لديها خيار, و أنها كانت ضحية.

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