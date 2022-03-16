بيلي إيليش، ليز ناس إكس وأوليفيا رودريغو لأداء في جرامي 2022

وقالت المنظمة في بيان يوم الثلاثاء إن لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)، و15 مارس بيلي إيليش، وليل ناس إكس، وأوليفيا رودريغو، وجاك هارلو، والأخوة أوزبورن - الذين تم ترشيحهم لجائزة جرامي 2022 - ستقدم عرضًا موسيقيًا في حفل هذه الطبعة 64 من الجوائز. سينضم إلى هذا الأداء موسيقيون آخرون مرشحون أيضًا للجائزة في فئات مختلفة، مثل براندي كارليل ومجموعة BTS الكورية الجنوبية وفنانين آخرين لم يتم تأكيدهم بعد قبل 3 أبريل، عندما سيتم منح هذه الجوائز الموسيقية المرموقة. يتنافس بيلي إيليش وليل ناس إكس وأوليفيا رودريغو في الفئة الأكثر صلة، وهي ألبوم العام، بينما يتم ترشيح فرقة Brothers Osborne بشكل مضاعف ضمن النوع الريفي. من جانبها, تتقدم BTS للفوز بتقدير لأفضل أغنية جماعية بوب مع أغنية «Butter» ويطمح براندي كارليل للفوز بجائزة Grammy لأغنية العام عن «A Beautiful Noise», يؤديها مع أليسيا كيز. بعد تأجيله في يناير بسبب الوباء، سيعقد حفل Grammys هذا العام في MGM Gran Garden Arena في لاس فيغاس (الولايات المتحدة الأمريكية) بدلاً من مركز ستابلز في لوس أنجلوس، وسيقدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح. رئيس gac/bpm/نسخة