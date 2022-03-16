سيعلن بايدن عن 8 مليارات دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا يوم الأربعاء

واشنطن، 15 مارس (أخبار EFE). - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 8 مليارات دولار لأوكرانيا غدا الأربعاء، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في البيت الأبيض لإيفي. وستصل الحزمة إلى مليار دولار كدعم أعلنت عنه واشنطن الأسبوع الماضي وحده. وفقًا للمسؤولين، منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021، تبرعت الولايات المتحدة بملياري دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا. ويأتي إعلان بايدن في نفس اليوم الذي يخطط فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب افتراضي أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، وللمرة الثانية سيخاطب المشرعين الأمريكيين في أقل من شهر. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين امريكيين ان حزمة المساعدات ستشمل صاروخ مضاد للدبابات من طراز الرمح وصاروخ ستينجر مضاد للطائرات. وقد زود الجيش الأمريكي أوكرانيا بالفعل بنحو 600 صاروخ ستينجر وحوالي 2600 صاروخ الرمح، وفقا لما ذكره مسؤول البيت الأبيض المذكور أعلاه لإيفي. الولايات المتحدة لديها مثل هذه الصواريخ في أوروبا، ومؤخرا أنها ترسل صواريخ إلى أوكرانيا برا من الدول المجاورة بولندا ورومانيا. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يتم تضمين الأموال لتمويل حزمة المساعدات الجديدة هذه في حزمة الإنفاق التي وقعها بايدن يوم الثلاثاء، والتي تشمل 136 مليار دولار كمساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وأوروبا الشرقية بعد غزو روسيا. وعندما وقع على القانون، قال الحاكم غدا الاربعاء ان الولايات المتحدة «ما تفعله بالضبط فى اوكرانيا» وكيف ان الصندوق الجديد «سيعزز الاستجابة بسرعة ويساعد فى تخفيف معاناة الحرب» سيتم شرحه بمزيد من التفصيل. نحن نجلب ذلك إلى الشعب الأوكراني. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بدأت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير لبدء قصف المدن الكبرى، مما أثار أكثر من 3 ملايين لاجئ. أخبار EFE BPM/CA